Путин выступил с обращением к россиянам. События дня. ФАН-ТВ

Путин обратился к россиянам

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Вначале глава государства поблагодарил всех, кто участвует в борьбе с коронавирусом.

«Хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, через все неудобства, сложности режимов вынужденных ограничений и самоизоляции.», — отметил президент.

После оценки ситуации по заболеваемости президент России назвал новые меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, с 1 января он предложил повысить НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. А вырученные средства направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.», — заявил президент.

Путин также предложил повторить июньскую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

«Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.», — подчеркнул Путин.

Далее российский лидер предложил повысить сумму стоимости нового жилья, которое можно приобрести, воспользовавшись льготной ипотекой со ставкой в 6,5%.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.», — сказал глава государства.

Также Владимир Путин поручил правительству уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда. А в завершении заявил, что мы преодолеем все возникшие трудности.