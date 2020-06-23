Путин выступил с обращением к россиянам. События дня. ФАН-ТВ

Путин обратился к россиянам
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Вначале глава государства поблагодарил всех, кто участвует в борьбе с коронавирусом.
«Хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, через все неудобства, сложности режимов вынужденных ограничений и самоизоляции.», — отметил президент.
После оценки ситуации по заболеваемости президент России назвал новые меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, с 1 января он предложил повысить НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. А вырученные средства направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.», — заявил президент.
Путин также предложил повторить июньскую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
«Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.», — подчеркнул Путин.
Далее российский лидер предложил повысить сумму стоимости нового жилья, которое можно приобрести, воспользовавшись льготной ипотекой со ставкой в 6,5%.
«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.», — сказал глава государства.
Также Владимир Путин поручил правительству уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда. А в завершении заявил, что мы преодолеем все возникшие трудности.
«Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать.», — подчеркнул Владимир Путин.
Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату зарплат
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату заработной платы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами. Также глава кабмина уточнил, что из-за ограничений, вызванных COVID-19, правительство установило особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году.
«Мной подписано постановление, которое дает людям дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы», —заявил глава кабмина.
Кроме этого Мишустин отметил, что правительство внесет поправки в регулирование лечения коронавирусных больных. Это касается препаратов, которые назначают при амбулаторном и стационарном лечении.
«В частности, пациенты получат возможность лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре. Эта мера позволит людям и после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность.», — подчеркнул глава кабмина.
Песков сообщил, кто приедет на Парад Победы
На Парад Победы в Москве, помимо иностранных лидеров и ветеранов, приглашены члены кабмина, врачи и волонтеры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявлял, что в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Напомним, Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, был перенесен из-за пандемии на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.