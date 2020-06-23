Турецкие партии поддерживают журналистов, осужденных за статью о потерях ВС Турции в Ливии

Председатели турецких оппозиционных партий поддержали шесть арестованных журналистов, ожидающих суда за распространение информации о гибели турецкого разведчика в Ливии. Первое слушание по делу состоится завтра, 24 июня, в суде района Чаглаян в Стамбуле.

Смерть, о которой нельзя говорить

Напомним, 3 марта журналистка и корреспондент сайта OdaTV Хюлья Кылынч опубликовала статью, в которой заявила, что член Национальной разведывательной организации (MİT) Синан Дж., погибший при исполнении задания в Ливии, был тайно и без церемоний похоронен в Манисе (Турция).

5 марта, корреспондент Хюлья Кылынч и главный редактор OdaTV Барыш Теркоглу были арестованы. Сайт был заблокирован уже на следующий день после публикации новости.

Также начались преследования всех причастных к публикации и утечке информации. Обвинения предъявлены восьми людям, шестеро сейчас находятся в заключении. Главный редактор газеты «Yeni Yaşam» Мехмет Ферхат Челик, главный редактор Айдын Кесер, ответственный новостной менеджер OdaTV Барыш Теркоглу, главный редактор Барыш Пехливан, журналист Хюлья Кылынч и автор газеты «Yeniçağ» Мурат Силир заключены под стражу. Более 100 дней после задержания журналисты были в полнейшей изоляции, прежде чем им было позволено связаться с родными и правозащитниками.

Они настаивают, что не раскрывали имя военнослужащего, а просто написали об этом в газете, ведь до этого имя солдата и о его похоронах говорили оппозиционные политики.

Журналистам предъявлены обвинения в «раскрытии информации, которая должна оставаться конфиденциальной в целях безопасности и политических выгод государства» и «раскрытии информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью». Им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 17 лет.

Также под подозрением находятся журналист газеты «Birgün» Эрк Акарер и сотрудник пресс-службы района Акхисар Эрен Экинчи. На данный момент они находятся на свободе, Эрк Акарер скрывается за границей.

Слова поддержки для заключенных

Задержание и суд над журналистами вызвали общественный резонанс в Турции. Со словами поддержки к подсудимым обратились представители оппозиционных турецких партий, записав видеозаписи, и выложив их в Интернет.

Председатель «Республиканской народной партии» (CHP) Кемаль Кылычдароглу в своем видеообращении сказал: «Шестеро журналистов предстанут перед судом 24 июня. Государство принимает все меры и сажает журналистов в тюрьму, чтобы они не делали новостей. 24 июня все наше внимание будет обращено на этот суд».

Сопредседатель «Демократической партии народов» (HDP) Митхат Санджар заявил: «Мы можем обеспечить свободу прессы и демократию своей солидарностью. Так что давайте будем все вместе бороться за демократию и за свободу СМИ».

Председатель «Рабочей партии Турции» (TİP) Эркан Баш: «Мы будем там (в суде), чтобы продемонстрировать нашу солидарность с осужденными журналистами в этом сфабрикованном деле. Наша борьба за свободную прессу будет продолжаться до победы».

Турецкая свобода слова

В заключение стоит заметить, что судебные преследования журналистов нередки в Турции, в особенности они участились после попытки военного переворота в 2016 году. Данный случай — лишь один из многих.

Несмотря на активное участие Турции в ливийской кампании, гибель солдат признается турецкой стороной крайне неохотно. Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о единичных потерях среди военнослужащих и наемников из Турции. Однако в действительности количество убитых турок может быть намного больше. Среди известных примеров — гибель турецкого боевика Мурата Полата, участника националистической организации «Серые волки», о смерти которого стало известно из социальных сетей.

Интервенция турецких войск и наемников в Ливию будет приводить к новым потерям среди них, будут и новые утечки информации. А значит, и преследования журналистов, пишущих об этом, продолжатся.