Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

Чебоксары, 23 июня. В Чебоксарах состоялось торжественное открытие регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Площадь здания — более 4 тыс. кв. метров. В новом центре разместились не только крытая ледовая арена и трибуны для зрителей, но и учебные классы, тренажерный зал для подготовки хоккеистов и административно-бытовые помещения, а также новая площадка для хоккея с шайбой, которая сделает спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья более доступным.

В региональном центре по хоккею будут проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для молодых перспективных спортсменов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия. В свободное от тренировочных мероприятий время центр будет доступен для массового катания на коньках.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев во время визита особо отметил труд чувашских тренеров, которыми воспитаны целые поколения хоккеистов, фигуристов и следж-хоккеистов.

Также руководитель республики познакомился с молодыми спортсменами и их достижениями. В достижении спортивных высот их направляют тренеры школы чувашского хоккея, чья ежедневная работа направлена на оттачивание мастерства подопечных.

«Открытие хоккейного центра — большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне», — заметил Олег Николаев.

Открытие центра случилось накануне 100-летия Чувашской автономии. Олег Николаев пожелал сотрудникам хоккейного центра «смело идти вперед и не бояться трудностей».

«Дорогу осилит идущий, вместе мы всегда сильнее», — сказал глава региона.

На открытии виртуально поприсутствовал и министр спорта России Олег Матыцин. Он обратился с приветственным словом в формате видео-конференц-связи, отметив особую символичность открытия центра хоккея в международный олимпийский день и сравнив его с участием в соревнованиях.

«Поздравляю чувашский народ с еще одной победой — завершением строительства. Чувашия — это яркий пример того, как нужно развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом в республике уже превысил средний показатель по России», — сказал Олег Матыцин, затем пожелав Чувашскому региону процветания, а его жителям - здоровья.

В ходе общения с Олегом Николаевым представители прессы узнали, что аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне Чебоксаров «Новый город». Эта информация поступила утром 23 июня из Минстроя Чувашии. На данный момент процесс проектирования подходит к концу, поэтому уже в скором времени можно ожидать, что хоккейную инфраструктуру республики пополнит еще один спортивный объект.

Сегодняшнее открытие хоккейного центра произошло в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».