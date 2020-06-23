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Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

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Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

Чебоксары, 23 июня. В Чебоксарах состоялось торжественное открытие регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Площадь здания — более 4 тыс. кв. метров. В новом центре разместились не только крытая ледовая арена и трибуны для зрителей, но и учебные классы, тренажерный зал для подготовки хоккеистов и административно-бытовые помещения, а также новая площадка для хоккея с шайбой, которая сделает спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья более доступным.

В региональном центре по хоккею будут проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для молодых перспективных спортсменов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия. В свободное от тренировочных мероприятий время центр будет доступен для массового катания на коньках.

Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

Врио Главы Чувашии Олег Николаев во время визита особо отметил труд чувашских тренеров, которыми воспитаны целые поколения хоккеистов, фигуристов и следж-хоккеистов.

Также руководитель республики познакомился с молодыми спортсменами и их достижениями. В достижении спортивных высот их направляют тренеры школы чувашского хоккея, чья ежедневная работа направлена на оттачивание мастерства подопечных.

«Открытие хоккейного центра — большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне», — заметил Олег Николаев.

Открытие центра случилось накануне 100-летия Чувашской автономии. Олег Николаев пожелал сотрудникам хоккейного центра «смело идти вперед и не бояться трудностей».

«Дорогу осилит идущий, вместе мы всегда сильнее», — сказал глава региона.

Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

На открытии виртуально поприсутствовал и министр спорта России Олег Матыцин. Он обратился с приветственным словом в формате видео-конференц-связи, отметив особую символичность открытия центра хоккея в международный олимпийский день и сравнив его с участием в соревнованиях.

«Поздравляю чувашский народ с еще одной победой — завершением строительства. Чувашия — это яркий пример того, как нужно развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом в республике уже превысил средний показатель по России», — сказал Олег Матыцин, затем пожелав Чувашскому региону процветания, а его жителям - здоровья.

Открытие хоккейного центра в Чувашии — только начало

В ходе общения с Олегом Николаевым представители прессы узнали, что аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне Чебоксаров «Новый город». Эта информация поступила утром 23 июня из Минстроя Чувашии. На данный момент процесс проектирования подходит к концу, поэтому уже в скором времени можно ожидать, что хоккейную инфраструктуру республики пополнит еще один спортивный объект.

Сегодняшнее открытие хоккейного центра произошло в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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