Производство холодильных шкафов «Аркто» открылось в Канаше

Канаш, 23 июня. В индустриальном парке города Канаш 23 июня в новом газопроводе был пущен газ, а также открылось новое производство холодильных шкафов торговой марки ARKTO. На обоих мероприятиях побывал Олег Николаев, врио Главы Чувашии.

В ходе визита в индустриальный парк глава Чувашии отметил, что привлекать в регион инвесторов и создавать для них льготные условия реализации инвестиционных проектов позволяет статус территории опережающего социально-экономического развития. Так, для резидентов предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на землю и на имущество. Также льготные условия включают в себя и то, что первые пять налоговых периодов резиденты платят налог на прибыль в размере всего 5%, а вторые пять периодов — 12%.

Кроме того, арендатор получает возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной для этого стартовой площадке, куда подведены коммуникации. Уже продумана дорожная сеть и создана инфраструктура. Все эти меры позволяют снизить издержки инвесторов в условиях более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции.

Примером компании, умело воспользовавшейся всеми льготным условиями, является компания Аркто - производитель торгово-холодильного оборудования. При запуске в Канаше нового производства "Аркто" здание завода было построено «с нуля» и оснащено современным оборудованием и технологиями. На данном этапе оснащение предприятия позволяет осуществлять серийное производство восьми моделей холодильных шкафов.

«Благодаря таким льготным условиям Развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления в бюджет. Важно, что происходят такие позитивные процессы на благо жителей республики», — такое заключение сделал Олег Николаев после визита на завод.

Всего же на сегодняшний день в особой экономической территории города Канаш присутствует три резидента: ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций», ООО «Новитэк» и ООО «Аркто». Ожидается, что до 2027 года разместить здесь производства смогут, как минимум, 17 организаций.

Ранее Олег Николаев уже посетил индустриальные парки в Чебоксарах. В планах дальнейшего развития Чувашской Республики - создать в ближайшее время преференциальную территорию в моногороде Новочебоксарск.