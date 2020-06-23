Сябитова позвала Харламова и Асмус мириться в шоу «Давай поженимся»

Москва, 23 июня. Известная сваха Роза Сябитова пригласила юмориста Гарика Харламова и актрису Кристину Асмус помириться в программе «Давай поженимся».

Сябитова считает, что у нее и Ларисы Гузеевой хватит компетентности, чтобы примирить пару. Но при этом желание помириться должно быть искренним, добавила сваха.

«Поэтому нам хайповать никакого смысла нет вообще, мы людям помогаем», — пояснила Сябитова.

По словам телеведущей, для участия в шоу нужно пройти кастинг. По мнению Сябитовой, история с разводом Харламова и Асмус выглядит подозрительной и «хайповой». Если в семье есть дети, то развод не должен быть «показушным», добавила телесваха.

Напомним, что адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, сообщил о бракоразводном процессе. У пары есть дочь Анастасия.

Харламов заявил, что расстается с супругой мирно и попросил журналистов их не беспокоить. По некоторой информации, Асмус с дочерью будут жить в Подмосковье, а юморист переедет в столичную квартиру.

Поводом для развода могла стать востребованность Асмус как актрисы. Но Харламов не стал объяснять, почему после восьми лет, на первый взгляд, счастливого брака они решили расстаться.