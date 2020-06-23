Главные новости 23 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 23 июня.

Так общественник прокомментировал открытое письмо бизнесмена Евгения Пригожина к Конгрессу США. Малькевич: Пригожин указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет.

В США на 81-году жизни скончался известный кинорежиссер Джоэл Шумахер. Умер режиссер Джоэл Шумахер.

По ее словам, инициативу расширения числа получателей субсидий поддерживает Минстрой, Минфин — против. В Госдуме предложили резко расширить число получателей субсидий на оплату ЖКХ.

Валентин Гайдай говорит, что Европейский союз умыл руки в помощи нуждающейся Италии. Киевский политолог объяснил, почему украинцы начали разочаровываться в ЕС.

Перекрытия обрушились в доме в Красносельском районе в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей. Перекрытия рухнули в доме в Красносельском районе Петербурга.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Группа вооруженных людей напала на жителей крымского села.

В 2023 году размер этой выплаты может составить 19283 рубля. Пенсии по старости могут вырасти в России.

Лена Миро прокомментировала новость о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Миро напомнила, что еще год назад подозревала Асмус в изменах Харламову.

Олеся Сазыкина удивилась, что звездной паре удалось прожить вместе восемь лет. Продюсер назвала причину развода Харламова и Асмус.

Источник сообщил, что раздор между супругами произошел давно и не стал для него новостью. Знакомый Асмус раскрыл подробности ее развода с Харламовым.