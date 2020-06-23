Главное за три месяца: Какие события в Ливии запомнились больше всего

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума составил сводку главных событий в Ливии за последние три месяца.

АПРЕЛЬ

Месяц начался с отчета ПНС об убийстве 10 высокопоставленных командиров ЛНА. Затем 2 апреля в ЛНА заявили об уничтожении 20 турецких военнослужащих.

3 апреля в Ливии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболела 85-летняя женщина.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления ЛНА на столицу Ливии Триполи. Военную операцию он назвал «триумфальным маршем». В тот же день ЛНА взяла под контроль населенные пункты Сабрата и Сурман.

Впрочем, долго ливийская армия не продержалась. Середина апреля отметилась разгромом западного фронта ЛНА. Силам Сарраджа удалось отобрать Сурман, Аджалат, Сабрату и еще ряд населенных пунктов. В ПНС заявили, что под их контролем находится практически вся прибрежная территория от Мисураты до границы с Тунисом. На этом фоне премьер-министр Файез Саррадж заявил, что больше не будет вести переговоры с главой ЛНА Халифой Хафтаром.

Далее начинаются бои за Тархуну. 21 апреля глава триполитанского Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри уверен, что ПНС нанесет полное поражение ЛНА в течение месяца Рамадан.

22 апреля правительство ФРГ одобрило участие до 300 немецких военных в операции IRINI у берегов Ливии. Немцы вызвались предотвратить контрабанду оружия в Ливию. Однако это не мешает Турции ввозить в Триполи тонны оружия и боевой техники, а также военных и наемников из Сирии. В этот же день ЛНА объявляет о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

23 апреля Халифа Хафтар объявил о выходе из политического соглашения, в результате которого было сформировано ПНС. Глава ЛНА призвал ливийцев отвергнуть Схиратские соглашения. Далее 27 апреля Халифа Хафтар сделал заявления по установлению гражданской государственности в Ливии и полному искоренению терроризма в стране. По словам фельдмаршала, управление страной переходит к армии.

30 апреля официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что ЛНА приостанавливает боевые действия на время священного месяца Рамадан.

МАЙ

8 мая была атакована зона близ резиденций послов Италии и Турции в Триполи. В ЛНА заявили, что не причастны к атаке. Но в Анкаре не поверили, и 10 мая в официальном письме турецкий МИД заявил, что 9 мая силы Хафтара запустили более 100 ракет, а также вели интенсивный артиллерийский огонь по жилым районам в центре Триполи. И, мол, это не останется без ответа.

18 мая ПНС объявило о захвате воздушной базы Аль-Ватыя на западе Ливии.

19 мая силы ПНС вошли в города Бадр и Тиджи.

20 мая официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари объявил о создании зоны, свободной от прямых боестолкновений. Это было связано с окончанием Рамадана, когда мусульмане ходят в гости к родственникам и близким друзьям. В этот же день Хафтар решает отвести свои отряды от Триполи на расстояние 2-3 км. Это также было связано с празднованием окончания Рамадана.

В ПНС эти жесты доброй воли не оценили, заявив, что отказываются от прекращения огня, так как считают, что это всего лишь уловка, предпринятая для спасения Халифы Хафтара.

К 28 мая в Ливии зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом.

ИЮНЬ

2 июня Миссия ООН в Ливии заявила, что силы ЛНА и ПНС согласны вернуться за стол переговоров в формате военного комитета (5+5). На следующий день в Москву прилетел вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтиг. В этот же день стало известно, что военные ПНС начали спецоперацию по вытеснению ЛНА из международного аэропорта столицы Триполи.

Утром 4 июня в ПНС сообщили о том, что международный аэропорт Триполи перешел под их контроль. Позднее в ПНС сообщили, что вернули себе полный контроль над ливийской столицей. Также 4 июня глава ПНС Файез Саррадж вылетел в Турцию, где встретился с президентом Эрдоганом. После переговоров с турецким лидером ливийский премьер-министр снова объявил, что не намерен более разговаривать с Хафтаром и назвал последнего «военным преступником».

Уже 5 июня в ПНС заявляют о взятии города Тархуна. Там также сообщили об обнаружении массовых захоронений, что вызвало бурную реакцию в Европе. В ЛНА, в свою очередь, отступление из Тархуны связали с нежеланием подвергать город разрушению. Войска Хафтара спешно передислоцировались за пределы Триполи.

6 июня силы ПНС начали операцию по взятию Сирта. На этом неблагоприятном для ЛНА фоне президент Египта выступает с мирной инициативой, которая предусматривает в т.ч. прекращение огня с 8 июня. Об этом Абдель Фаттах ас-Сиси объявляет по итогам встречи с Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Агилой Салехом. Разумеется, в Триполи каирскую инициативу отвергли, попросив ас-Сиси не вмешиваться не в свои дела.

10 июня Хафтар встретился с послом ФРГ.

11 июня появились сообщения о рабочем визите Хафтара в Каракас. Об этом заявили в США, отметив, что поездка главы ЛНА в столицу Венесуэлы могла быть связана с переговорами по нефтяным контрактам.

К 18 июня число заболевших коронавирусом доходит до 500 человек.

21 июня Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прямое вмешательство Египта в ливийский вооруженный конфликт будет легитимно. По его словам, Каир вправе защитить свои границы. Египетского президента поддержали в ОАЭ и Саудовской Аравии.

22 июня армия Хафтара объявила небо над Сиртом бесполетной зоной. Бои за Сирт продолжаются.

На протяжении всех трех месяцев противостояния стороны обвиняют друг друга в использовании наемников и ЧВК. Со стороны ПНС таковыми выступают нанятые Турцией сирийские боевики, которые массово гибнут на поле боя и попадают в плен. Также бои в Ливии характеризуются массовым использованием турецких БПЛА.