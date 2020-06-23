Гуманизация детского правосудия развращает подростков

Санкт-Петербург, 23 июня. По мнению бывшего оперуполномоченного уголовной полиции Игоря Гришакова, «дружеское правосудие» по отношению к малолетним преступникам, ставшее популярным в современной России, формирует у них убежденность в собственной безнаказанности.

«С моей точки зрения, сотрудника полиции, который непосредственно работал с малолетними преступниками, гуманизация развращает их и позволяет чувствовать себя безнаказанными. Я резко отрицательно отношусь к гуманизации, — заявил Игорь Гришаков в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Они же дети: что делать с малолетними преступниками?»

Гость встречи во время онлайн-эфира вспомнил и о случае из жизни.

«Если на улице открыто [что-то] похищает взрослый, он садится на шесть лет. У меня был случай, когда два малолетних преступника — одному 18 через пару месяцев [исполнялось], другому — через полгода — отобрали у девочки фотоаппарат. Отделались штрафом», — вспоминает бывший оперуполномоченный.

Подобным образом, не исключает эксперт, может закончиться и история с резонансным преступлением в Красноярском крае, где банда 14-летних подростков терроризировала деревню, насиловала 12-летнюю девочку и в итоге убила ее.

По мнению Игоря Гришакова, чтобы бороться с ростом подростковой преступности, российское законодательство необходимо ужесточить, опираясь на опыт Советского Союза.