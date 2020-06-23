Путин заявил, что РФ еще предстоит додавить коронавирус

Москва, 23 июня. Россия в период эпидемии коронавируса показала лучшие качества своего народе, но ей еще предстоит додавить эту заразу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения о предварительных итогах по борьбе с COVID-19 в стране.

Он отметил, что в государстве сразу был определен приоритет — «на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие». По словам Путина, главной задачей стало сбережение людей, а «все остальное приложится».

«В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания. Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу», — подчеркнул российский лидер.

По последним данным, в РФ выявлено 599 705 заболевших COVID-19, 7425 из которых — в последние сутки. Вместе с тем число выздоровевших от инфекции за сутки превысило 12 тысяч человек, а количество проведенных в стране тестов — 17,5 млн.

Многие регионы в связи с позитивной динамикой приступили к поэтапному снятию режима ограничений. Однако, несмотря на послабления, масочный режим по-прежнему сохраняется по всей стране. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, он будет действовать и в осенний сезон.