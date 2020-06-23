Новая группа египетских рабочих похищена в Ливии

Сабрата, 23 июня. Силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) задержали еще 16 египетских рабочих (в дополнение к 200 уже похищенным). Это свидетельство очередного похищения мирных граждан Египта, которых пытаются выдать за военных и притянуть за уши вмешательство Каира в ливийский кризис.

Официальный аккаунт информационного центра штаба «Вулкан гнева» в социальной сети Facebook передает о том, что в Сабрате были арестована группа египетских рабочих.

Отдельно сообщается, что в Ливию они прибыли следующим маршрутом: из Каира в Абу-Даби, оттуда в Дамаск, из Дамаска в сопровождении сирийских наемников в Бенину. Из Бенины египтяне проследовали в Адждабию, аль-Джуфру, Бени-Валид, Тархуну, Триполи и Сабрату. В настоящий момент, согласно заявлению, ведется выяснение причин их прибытия. О дальнейших процедурах не уточняется.

Нелепая история о сложном маршруте призвана подчеркнуть якобы принадлежность задержанных к армии Арабской Республики Египет.

Ранее ПНС уже задерживал египетских мирных граждан. Пытки и издевательства, которые террористы не преминули заснять на камеру, вызвали большой резонанс в социальных сетях и в СМИ.

Соответствующие видео появилось в Сети. На кадрах видно, как триполитанские террористы подвергают пыткам человека. Боевики надругались над молодым мужчиной с особой жестокостью. Жертвой стал один из похищенных 12 июня египетских рабочих.

شر الخلقية و الخليقة ابناء القرية المارقة الظالمة " مصراتة " يقومون بتعذيب مجموعة من العمال #المصريين الذين كانوا يعملون بمدينة #ترهونة و يجبرونهم على التلفظ بألفاظ نابية ..



حسبنا الله و نعم الوكيل وكفى ... pic.twitter.com/RkARylMOl7 — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 14, 2020

Эксперт Ассоциации военных политологов, Андрей Кошкин, подчеркнул, что неправомерные действия ПНС Ливии в отношении иностранных рабочих, прежде всего египетских граждан, это спланированная заранее политическая провокация.

Военный эксперт Борис Рожин выразил уверенность в том, что террористы ПНС, захватившие рабочих, попытаются надавить на Египет, открыто высказывающийся против турецкой агрессии в Ливии. Он также напомнил, что для Египта это больная тема — боевики не раз похищали и убивали египтян, которые находились на территории Ливии.