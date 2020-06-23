Путин поручил выделить 100 млрд рублей на дополнительную помощь регионам

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей.

Во время обращения к населению глава государства заметил, что пандемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение. Возросли расходы на систему здравоохранения, на прямую помощь населению и предприятиям. Кроме того, он призвал не забывать о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам.

В связи с этим президент поручил кабмину выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на поддержку регионов. Они будут «плюсом» к 200 миллиардам, о которых власти объявляли ранее. Таким образом субъектам компенсируют расходы, связанные с реализацией меры борьбы с пандемией коронавируса.

«Прошу не ограничивать, а напротив поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития», — добавил глава государства.

Правительство РФ ранее освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавируса. В 2021–2024 годах субъекты будут выплачивать 5% кредита ежегодно. Остаток будет разделен на равные доли с возможностью досрочного погашения в период с 2025 по 2029.

Кроме того, кабмин выделил свыше 23 миллиардов рублей на субсидии для сохранения рабочих мест в малых и средних предприятиях из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.