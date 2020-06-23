RT научит зрителей понимать язык Боба Марли и Рианны

Москва, 23 июня. Телеканал RT подготовил новый эпизод «Акцент Шоу», посвященного диалектам английского языка. Шоу ведет Алексей Ярошевский.

Ведущий проекта расскажет о том, на каком языке говорят жители Ямайки. По его мнению, это один из самых забавных диалектов английского. Автор с юмором делится особенностями креольского (упрощенного языка).

«На ямайском пел Боб Марли, Шон Пенн и даже немножечко Рианна», — пояснил Ярошевский, его слова передает RT.

Диалект патуа появился в 17 веке, когда на Ямайку приехали белые колонизаторы. Они устроили резню среди местного населения, а потом завезли на остров жителей Африки.

Именно африканцы упростили язык колонизаторов, создав на его основе патуа. Этот диалект до сих пор является самым популярным на острове. Выпуск можно посмотреть здесь.