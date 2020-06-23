Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

RT научит зрителей понимать язык Боба Марли и Рианны

36
0 Оставить комментарий

RT научит зрителей понимать язык Боба Марли и Рианны

Москва, 23 июня. Телеканал RT подготовил новый эпизод «Акцент Шоу», посвященного диалектам английского языка. Шоу ведет Алексей Ярошевский.

Ведущий проекта расскажет о том, на каком языке говорят жители Ямайки. По его мнению, это один из самых забавных диалектов английского. Автор с юмором делится особенностями креольского (упрощенного языка).

«На ямайском пел Боб Марли, Шон Пенн и даже немножечко Рианна», — пояснил Ярошевский, его слова передает RT.

Диалект патуа появился в 17 веке, когда на Ямайку приехали белые колонизаторы. Они устроили резню среди местного населения, а потом завезли на остров жителей Африки.

Именно африканцы упростили язык колонизаторов, создав на его основе патуа. Этот диалект до сих пор является самым популярным на острове. Выпуск можно посмотреть здесь.

Новости партнеров

Новости партнеров