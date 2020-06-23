Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию

Москва, 23 июня. С 1 июля во всех регионах право на введение режима самозанятых. Также, стать самозанятым можно теперь с 16 лет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

Глава государства обратил внимание, что менее чем за полгода число самозанятых граждан в стране выросло в 2,5 раза (с 300 до 700 тыс. человек). В период эпидемии эту категорию россиян поддержали, полностью вернув налог на профессиональный доход за 2019 год, а для его уплаты в 2020 году использовать «налоговый капитал» в размере одного МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Путин напомнил, что режим для самозанятых действует пока не на всей России — он вводится в качестве эксперимента в нескольких субъектах страны.

«Этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых», — заявил он.

Путин отметил, что это даст людям официально и спокойно работать. Помимо этого он предложил дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Благодаря этому самозанятыми смогут стать около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы.