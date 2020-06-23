«Останется в памяти на всю жизнь»: Кужильный спустя 75 лет после Победы снова в Москве

Специальный проект Федерального агентства новостей «Дед Победы» запускался в начале Года памяти и славы для исполнения мечты ветерана Алексея Кужильного. Все это время редакция нашего агентства работала с российскими структурами, публиковала историю участника исторического Парада и призывала представителей власти пригласить его на 75-летие Победы. Мы рады рассказать, что трудились не зря: в понедельник 22 июня ветеран Алексей Кужильный принял участие в первом торжественном мероприятии совместно с президентом России Владимиром Путиным. О том, как прошел волнительный путь из Ясиноватой в Москву — в материале ФАН.

У Алексея Николаевича, боевого ветерана, в жизни было много дорог. С 1941 по 1945 года он прошел тысячи километров по советской земле в составе 237-ого инженерно-саперного батальона. Из Днепропетровской области через Красный Яр Донецкой области, затем по Донецкой области с боями в сторону Дона, от Ростова на Кавказ, снова в Ростов и дальше в Майкоп, затем на Западную Украину и только к концу войны — в столицу страны, которую защищал.

24 июня 1945 года он сделал самые волнительные шаги по Красной площади: в составе особого батальона из 200 бойцов прошел к Мавзолею и бросил к его подножию трофейные штандарты поверженных фашистов. В этом году в свои 95 лет ему предстояла еще одна волнительная дорога — 1000 километров от Ясиноватой Донецкой Народной Республики до Москвы.

С учетом пандемии коронавируса редакция ФАН вместе с семьей Алексея Николаевича просчитала все риски и постаралась организовать ветерану максимально безопасное и легкое путешествие. На момент выезда Кужильного из ДНР границы еще были официально закрыты из-за карантинных мер: людей пропускали только по специальному разрешению в особых случаях. Но чем не особый случай поездка ветерана на парад Победы в Москву?

Благодаря помощи военных для Кужильного сделали «зеленый коридор», оперативно продезинфицировали все машины и провезли нашего ветерана через пропускной пункт. На российской границе его встретил фотограф ФАН, который ранее был в гостях у Алексея Николаевича в Ясиноватой. В Ростовской области все посты были предупреждены о том, что через регион едет столь почетный гость, а на вокзале Ростов-главный Кужильного ждали в VIP-зале и за накрытым столом. Поприветствовать ветерана пришел начальник транспортной полиции, и время до отправления поезда в Москву прошло за воспоминаниями о войне и Параде Победы 1945 года.

В комфортном СВ вагоне поезда Ростов-Москва Алексея Кужильного ждал еще один сюрприз: блюдо с фруктами, сырная тарелка, легкие закуски и, конечно, особое внимание поездной бригады. Федеральное агентство новостей предупредило руководство РЖД и ФПК о том, что в их поезде отправится на парад Победы в Москву 95-летний ветеран и, к тому же, почетный железнодорожник. Напомним, герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» 40 лет проработал на железной дороге.

После войны он попал в Военизированную охрану железной дороги, в 1962 году закончил Ясиноватский железнодорожный техникум. Сначала работал в вагонном депо осмотрщиком внутреннего оборудования пассажирских вагонов, затем — багажным раздатчиком, проводником, и начальником поезда.

«Железная дорога стала для меня родной! — рассказывал Кужильный ФАН. — Всю жизнь здесь проработал! Я ведь только и знал, что военные годы и работу на железной дороге».

Уже в Москве, выходя из вагона, он тепло попрощался со всеми проводниками.

«А вы домой приехали? — спросил он у одной из проводниц. — Я всегда считал, что если я домой приехал, то и все пассажиры приехали».

На перроне Казанского вокзала ветерана с цветами и подарками встречали корреспонденты ФАН, журналист газеты «Красная звезда», представители Федеральной пассажирской компании, друзья нашей редакции Юлия и Константин Васютинские, которые предложили свою помощь и с комфортом доставили нашего гостя в санаторий.

Дальше заботу о Кужильном, как и о других ветеранах, прибывших на парад Победы, взяли на себя сотрудники администрации президента. До начала торжеств гостей разместили в санатории, где медицинские работники каждый день проверяют состояние их здоровья и, конечно, берут тесты у них и их сопровождающих на новую коронавирусную инфекцию.

Мы думали, что наш герой будет одним из самых пожилых, но к параду готовится и ветеран, которому больше 100 лет. По словам дочери Кужильного, Татьяны Радиной, которая сопровождает его в этой поездке, условиями дедушки довольны. После отдыха все гуляют по территории среди цветов и деревьев; кормят гостей пять раз в день, подстраиваясь под их пожелания; показывают кино и включают военные песни, а по утрам ветераны могут даже заняться гимнастикой цигун.

Всем участникам при заселении выдали памятные наборы: сумку-рюкзак с символикой празднования 75-летия Победы, шарф в вид Георгиевской ленты, бинокль для просмотра парада на Красной площади, пилотку, сборник стихов поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной и модели советских военных машин для сборки — будет, что подарить дома семье и внукам.

В понедельник, 22 июня герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный вместе с президентом России и другими ветеранами принес цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Владимир Путин подошел к каждому ветерану, пожал руку, а после вместе с ними провел минуту молчания у Вечного огня.

Позже, вечером, Алексей Николаевич под впечатлением от эмоций насыщенного дня написал небольшое обращение к корреспондентам ФАН со словами благодарности.

«Дорогие и многоуважаемые работники печати и слова, — написал ветеран. — Сердечно благодарю за то, что вы сделали для меня и моих родственников. За свои прожитые годы я не испытывал таких благодарных чувств и эмоций. Это останется в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. Спасибо от всей души за то, что вы сделали для меня. Буду хранить о вас самые чистосердечные чувства и уважение».

Но самый главный подарок Алексея Николаевича ждет завтра, 24 июня. В этот день, как мы и планировали с самого начала, Кужильный будет встречать войска на главной трибуне рядом с Верховным Главнокомандующим ВС РФ, оценивать новую современную технику армии России и вспоминать свой Парад Победы.

На следующий день, 25 июня, героя спецпроекта ФАН ждут к себе на торжественный прием в Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации — той самой, в составе которой он шел по Красной площади 75 лет назад. Дзержинцы обещают достойно встретить своего ветерана, устроить для него выступления кинологов, показать дивизию и с комфортом отвезти на вокзал.

24 июня, в день парада Победы, корреспонденты ФАН будут работать на Красной площади и обязательно попросят Алексея Кужильного поделиться своими впечатлениями после мероприятия.