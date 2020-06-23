Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин распорядился распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 6-12 миллионов рублей.

Он напомнил, что в Росси уже действует программа льготной ипотеки со ставкой 6,5 процента. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такой кредит. Но сейчас в непростых экономических условиях, по мнению президента, нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей», — подчеркнул Путин.

Ранее глава глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в мае 2020 года достигла исторического минимума в 7,4%. В апреле, по данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам упала на 0,3 процентного пункта, составив 8,32% годовых (что тоже являлось рекордном по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год).

В мае объем ипотечного кредитования в Россия вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.