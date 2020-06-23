Хроники нарковойны в Мексике: междоусобица в Синалоа, расстрел на трассе в Соноре

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и не пропагандирует культ насилия и жестокости, носит исключительно информационный характер. Все описания насильственной смерти, пыток и издевательств над людьми являются вынужденной мерой, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной и античеловеческой деятельности мексиканских наркокартелей.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» публикует последние сводки с разгоревшейся в Мексике нарковойны и объясняет, что произошло за прошедшую неделю и почему это важно.

Прошедшая неделя выдалась по-настоящему жаркой и отметилась сразу несколькими вооруженными столкновениями наркокартелей как между собой, так и с правительственными войсками. Вдобавок ко всему, картель Синалоа, которому на прошлой неделе объявили войну бойкие граждане из картеля Новое поколение Халиско, находится на грани междоусобной войны.

Новое поколение Халиско опубликовали очередные обвинения

15 июня картель Новое поколение Халиско (CJNG) опубликовал двойное видеообращение к правительству штата Сан Луис Потоси. CJNG назвали правительство «министерским картелем», а главу Федеральной полиции в штате – Хосе Гваделупе Кастильо Селестино – его главой.

CJNG также заявили, что не имеют отношения к убийствам в Сан Луисе Потоси. Если нужны виновные, пожалуйста: Селестино заключил пакты с картелями Северо-Востока, Гольфо и Лос Алеманес, «продав» им часть территорий и недвижимого имущества в штате.

Сообщив, кого надо благодарить за появление в штате сразу трех преступных организаций, товарищи из картеля Халиско также добавили, что не стоит думать, что губернатор штата был не в курсе этой сделки.

#SanLuisPotosi ???? El Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" accuses José Guadalupe Castillo Celestino leader of Cártel De Los Ministeriales of selling the plaza to Cártel Del Golfo #CDG, Cártel De Los Alemánes "#CDA" and Cártel Del Noreste "#CDN". pic.twitter.com/4aR1pM1DM6 — Buggs (@alexmarentes) June 15, 2020

15 же июня CJNG опубликовали видео допроса похищенного члена картеля Санта Роза де Лима. Пленник, недостаточно счастливый, но основательно обработанный, сообщил, что муниципальная полиция города Моролеон в штате Гуанахуато работает на Эль Марро, лидера Санта Роза де Лима.

Санта Роза де Лима обвиняет президента в связях с картелями

21 июня мексиканские власти подтвердили арест матери, сестры и двоюродной сестры Эль Марро в муниципалитете Селайя.

Reclutar sicarios, vender mercancía y ordenar bloqueos; a eso se dedicaba la madre de “El Marro” #ElMarro #detenido https://t.co/Wu0Kibz4x3 — Periódico Enfoque (@P_Enfoque) June 22, 2020

Мать наркобарона обвинили в оплате услуг наемных убийц, отмывании денежных средств, а также в продаже топлива, украденного членами картеля.

Эль Марро последовал примеру коллег из Нового поколения Халиско и опубликовал видеообращение. Он сообщил, что в общем-то не удивлен арестом и предложил «повесить всех собак» на его семью, добавив, что его мать уж точно не была финансовым директором Санта Роза де Лима. Эль Марро обвинил «насквозь прогнившую коррумпированную власть», которая определенно состоит в сговоре с картелем Новое поколение Халиско.

#ElMarro Envía segundo video con amenazas al gobierno tras detención de su madre y hermana ..”Se va a poner de a peso el kilo” advierte pic.twitter.com/ddWxUqWgxM — Aquíedomexnoticias (@aquiedomex) June 22, 2020

21 июня вообще был не слишком удачным днем для Санта Роза де Лима: кроме семьи Эль Марро полиция арестовала еще 23 члена наркокартеля. Все задержанные - женщины.

The arrest of 26 members of Santa Rosa de Lima Cartel, were mostly women. 3 were of El Marro's family; his mother, sister and female cousin.#ElMarro #SantaRosadeLima #Celaya pic.twitter.com/Rww5F5Wi61 — Borderland Beat (@Borderland_Beat) June 21, 2020

Действия федеральных сил вызвали бурную реакцию группировок, подчиняющихся Санта Роза де Лима в штате Гуанахуато. Как минимум, 10 транспортных средств и мебельный магазин были подожжены в муниципалитете Селайя, где произошли основные аресты членов картеля. В Саламанке также подожгли автобус и автомобильный фургон.

Вскоре после поджогов Эль Марро опубликовал весьма эмоциональное видеообращение. В нем он подтвердил арест своей матери, а также заявил о том, что открыт для альянса с картелем Синалоа или «с кем-нибудь еще».

В союзе с «кем-нибудь еще» Эль Марро собирался покончить с картелем Новое поколение Халиско и назвал лидера CJNG Немесио Осегуэру Сервантеса «старым дураком».

Кроме того, лидер Санта Роза де Лима, который, по общему мнению, выглядит на видео абсолютно сломленным и разбитым, заявил, что картель Халиско поддерживается членами мексиканского правительства и даже самим президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Внутренний раскол в картеле Синалоа

19 июня члены картеля Синалоа напали на солдат Мексиканской армии в муниципалитете Кулиакан. Наркоторговцы заранее спланировали засаду на грунтовой дороге, соединяющую Агуа-Кальенте и Сан-Рафаэль.

#OJO #Tepuche #Sinaloa



Esta tarde personal naval (@SEMAR_mx ) fue agredido por civiles armados que se desplazaban en al menos 7 vehículos en el tramo de terracería que conecta de #AguaCaliente al poblado de #SanRafael pic.twitter.com/PMdMcwhpGX — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) June 19, 2020

В настоящий момент об убитых со стороны армии и наркокартеля ничего не сообщается.

Казалось бы, противостояние между Синалоа и картелем Новое поколение Халиско должно было сплотить один из старейших мексиканских наркокартелей. Однако внутренние разногласия, появившиеся после ареста лидера Синалоа – Хоакина Лоэры Гусмана (он же Эль Чапо), только обострились.

Часть группировок отказались подчиняться сыновьям Эль Чапо – Ивану Архивальдо Гусману, Хесусу Альфредо Гусману Салазару и Овидио Гусману Лопесу. Вместо этого они стали поддерживать второго руководителя картеля Синалоа, старожила Исмаэля Самбаду (Эль Майо).

Положение Самбады заметно пошатнулось после того, как его родной сын Висенте заключил сделку с американскими властями и «сдал» половину лейтенантов Синалоа, однако многие консервативно настроенные наркобароны сохранили ему свою верность.

21 июня в Кулиакане снова произошла перестрелка, однако, когда на место происшествия прибыла сборная команда Мексиканской армии, Национальной гвардии и федеральной полиции, злоумышленников уже и след простыл. По словам очевидцев, огнестрельные ранения получили, как минимум, два человека, которых предусмотрительно забрали с собой.

ZONA DE GUERRA #SINALOA VIDEO1#CULIACAN 14:10 REPORTAN ENFRENTAMIENTO ENTRE "CHAPITOS" VS "MAYITOS" EN CARRETERA A IMALA X ACCESO PRINCIPAL A LA ZONA DORADA Y FRACC VALLE DEL AGUA



SALDO DE VARIOS DOMICILIOS REVENTADOS Y VARIOS HERIDOS LOS CUALES SE LOS LLEVARON SUS GRUPOS pic.twitter.com/gz0579UX6X — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 20, 2020

ZONA DE GUERRA #SINALOA VIDEO2#CULIACAN 14:10 REPORTAN ENFRENTAMIENTO ENTRE "CHAPITOS" VS "MAYITOS" EN CARRETERA A IMALA X ACCESO PRINCIPAL A LA ZONA DORADA Y FRACC VALLE DEL AGUA



SALDO DE VARIOS DOMICILIOS REVENTADOS Y VARIOS HERIDOS LOS CUALES SE LOS LLEVARON SUS GRUPOS pic.twitter.com/0aFXGEpwJL — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 20, 2020

Мексиканские власти предполагают, что вспышка насилия в Кулиакане связана с тем, что один из ведущих наемников братьев Гусман, наркобарон Эль Нини, вопреки всем «нормам приличия», захватил часть территорий Эль Майо. Люди Самбады возмутились таким показательным отсутствием уважения и схватились за оружие.

Особенно был недоволен личный сикарио Самбады – Эль Русо. Отдельные пользователи в мексиканских соцсетях даже предположили, что братья Гусман ведут войну вовсе не с Эль Майо, а с Эль Русо. В случае, если Эль Майо решит поддержать своего сикарио, боевики из Дуранго, Соноры и Чихуахуа могут явиться в Кулиакан и устроить то, после чего все расчлененные трупы в Тьерра-Кальенте покажутся легкой разминкой.

Таким образом можно предположить, что пока Эль Майо пытается договориться с сыновьями Эль Чапо «по-хорошему», используя для этого Эль Русо. Методы миролюбивых переговоров, правда, выглядят весьма специфичными.

Так, 23 июня Эль Русо опубликовал видео-привет для наследников Синалоа. В кадре запечатлен один из лейтенантов братьев Гусман, которому после многочасовых пыток отрубили ноги.

«Это не Афганистан и не Ирак, это - Мексика!»

Ночью 19 июня в сельской местности Каборка в штате Сонора произошло очередное разбирательство между конкурирующими группировками наркокартелей. В настоящий момент мексиканские власти не заявляли об участии каких-либо преступных организаций в ночных перестрелках.

Однако штат Сонора и его окрестности находится в зоне влияния группировок Исмаэля Самбады из картеля Синалоа, поэтому можно предполагать, что без их участия в данном случае вряд ли бы обошлось.

Свидетели сообщают о сотнях автомобилей, под завязку набитых вооруженными людьми, направляющихся в сторону Каборки.

В результате была сожжена заправочная станция, несколько домой и с десяток автомобилей. Местные жители также попали под обстрел, причем в Каборку, находящуюся в 282 километрах от столицы штата Сонора, фактически в пустыне, не приехали ни Национальная гвардия, ни армия, ни даже полиция.

Трупы участников, нескольких местных жителей, а также заложников, среди которых оказался профессор Серджио Аррерондо Арриага, почти сутки пролежали на трассе в ожидании приезда врачей.

#ElDato #Nacional

Reportan en Caborca, Sonora, enfrentamiento armado, quema de casas y autos

Un enfrentamiento armado entre bandas criminales, durante la medianoche del viernes 19 de junio, mantuvo a los habitantes de Caborca bajo fuego; se registró el incendio de una gasolinera pic.twitter.com/Bavb2BWnl4 — El Dato (@eldatomx) June 20, 2020

В настоящий момент ожидаются новые перестрелки в Кулиакане, столице штата Синалоа, так как вряд ли братья Гусман спокойно отреагируют на убийство одного из своих людей. Противостояние детей Эль Чапо с наркобароном Эль Русо, а также партнером их отца Исмаэлем Самбадой грозит не только очередным кровопролитием, но также новым внезапным союзом.

В настоящий момент в мексиканских социальных сетях весьма популярны слухи о том, что Самбада или братья Гусман могут создать альянс с картелем Новое поколение Халиско. С помощью такого союзника вполне можно начать отвоевывать территории тех, кто «без уважения» относится ко своим партнерам.

Parece Afganistán, Siria, Iraq... pero no!!! Es México. Es ahorita es Caborca Sonora. @ClaudiaPavlovic @lopezobrador_ Quién nos cuida??? pic.twitter.com/H5CKA80ful — El Fantástico Sr. Zorro (@Evek1) June 20, 2020

Заявление лидера Санта Роза де Лимы в общем контексте может выглядеть как подражание Новому поколению Халиско. Именно они начали кампанию популяризации самих себя в соцсетях, причем начали с того, что позиционируют себя как самый богатый наркокартель, который освободит простых мексиканцев от гегемонии и жестокости своих «коллег», которые «тянут Мексику на дно».

Учитывая тот факт, что Санта Роза де Лима являются одним из малых картелей Лос Сетас, отвечающим за кражу и сбыт топлива, можно сделать смелое предположение, что происходит то, чего все так давно ждали.

Конфликт между картелем Новое поколение Халиско, якобы поддерживаемый мексиканскими властями и Лос Сетас, сформированный, по слухам, американскими спецслужбами, грозит вступить в свою активную фазу. Если CJNG удастся отбить территории Лос Сетас, он возьмет под контроль половину мексикано-американской границы, а также все регионы, на которых расположены крупнейшие мексиканские нефтеперерабатывающие заводы.

И вот тогда начнется...