Путин назвал беспрецедентным запущенный весной в России пакет мер поддержки граждан

Москва, 23 июня. Пакет поддержки граждан, который был запущен в России этой весной, стал беспрецедентным и смог реализоваться благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения о предварительных итогах по борьбе с коронавирусом в стране.

«Отмечу, что пакет поддержки граждан, экономики, который мы запустили этой весной, стал беспрецедентным по своему масштабу объема выделенных средств и охвата помощи. Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы», — сказал он.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции российские власти подготовили и внедрили большое количество мер поддержки населения. Ранее Путин отмечал, что они вырабатывались буквально в считанные часы и моментально ложились в основу законопроектов в ходе рабочих совещаний.

Государство оказало финансовую помощь семьям с детьми, безработным, представителям пострадавших отраслей производства и бизнеса, целым субъектам. Как заверил президент, поддержка будет продолжаться.

В частности, Путин предложил продлить выплаты россиянам с детьми, соцработникам, а также выделить 100 млрд рублей на дополнительную помощь регионам.