Выплата в 10 тыс. рублей россиянам с детьми продлена на июль

Москва, 23 июня. Семьи россиян с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле еще одну единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Глава государства напомнил, что в условиях эпидемии самой масштабной мерой поддержки для семей с детьми стала единовременная выплата в июне в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Но сейчас, как отметил он, ситуация в экономике еще не стабилизировалась, подросла безработица.

«В связи с эти считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — сказал президент.

Этой мерой в общей сложности смогут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Путин также отметил, что те родители, которые уже получили июньскую выплату, могут не оформлять больше никаких документов: вторая, июльская, выплата будет проведена автоматически.