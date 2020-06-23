Путин назвал помощь россиянам основной задачей в условиях пандемии

Москва, 23 июня. Помощь людям, решение их проблем, сохранение доходов семей стало основной задачей властей России в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к населению.

Российский лидер подчеркнул, что залогом роста национальной экономики и развития страны является поддержка людей, инвестиции в здравоохранение, образование и народосбережение. В связи с этим важна организующая и эффективная роль государства, которое должно верно определять приоритеты, добавил он.

Президент отметил, что именно в этой логике власти России строят свои действия.

«С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать, прежде всего, людям и только людям, решать их проблемы», — сказал Путин.

Напомним, что власти России в самом начале эпидемии оперативно приняли меры поддержки населения. Примечательно, что утвержденные Путиным шаги фактически соответствуют новым конституционным принципам, которые провозглашены в проекте о внесении поправок в основной закон страны и которые вступят в полную силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Самые актуальные из них — нормы о предоставлении доступной и качественной медицинской помощи, провозглашении детей приоритетом государственной политики, усиленной поддержке семей, адресной социальной помощи и приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму.