Путин предложил увеличить налоги для зарабатывающих более 5 млн рублей

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

Глава государства отметил, что плоская шкала налога действует в РФ с 2001 года, ее введение позволило вывести зарплаты и доходы из тени. То, что граждане с разным доходом платят по одной ставке 13%, выглядит несправедливым, однако ранее это позволило увеличить собираемость налога.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день изменилось качество администрирования, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано.

«В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», ― заявил Путин в обращении к россиянам.

Президент РФ уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а сумма более 5 млн рублей. Это позволит бюджету получить дополнительно 60 млрд рублей. Полученные средства будут «окрашены» от другого использования и направлены на лечение детей с редкими заболеваниями и закупку лекарств и средств для них. При этом все действующие программы будут сохранены, подчеркнул Путин.

Глава государства призвал исключить любую бюрократию в использовании средств. Решения о направлении денег будут принимать врачи и общественные деятели, которые доказали свою порядочность и посвятили жизнь помощи детям.