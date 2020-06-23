Путин о помощи детям с редкими заболеваниями: Нужен постоянный источник финансирования

Москва, 23 июня. В России для помощи детям с редкими заболеваниями нужен постоянный источник финансирования, заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к населению страны.
В качестве такого источника он предложил повышение ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Президент уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться часть дохода, превышающей 5 млн
«Повышение налогов пойдет на финансирование лечение детей с редкими заболеваниями», — подчеркнул глава государства.
Это, по данным президента, сможет ежегодно приносить в бюджет порядка 60 миллиардов рублей. Все эти средства будут целевым образом направляться на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, на проведение операции, на технику и средства для реабилитации.
При этом Путин подчеркнул, что все существующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены.
«Средства, о которых я сказал пойдут именно «плюсом», в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на это», — уточнил он.
Президент также потребовал исключить в этом вопросе любую бюрократию.
«Моральное право принимать решения (об использовании этих денег) имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям», — заключил он.