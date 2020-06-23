Сирия, 23 июня. Четыре человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Тель-Халаф в Хасаке. Союзники Турции стягивают подкрепления в район Тель-Рифата. Турецкий бронеавтомобиль подорвался на мине в Аль-Бабе в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминируют пустынные районы на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве курдского боевика в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: перебросили подкрепления в район Тель-Рифата на севере Алеппо; активизировали обстрелы на линии разграничения с курдскими бандгруппами в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные бандгрупппы: подозреваются в подрыве бронеавтомобиля ВС Турции в городе Аль-Баб в Алеппо; обвиняются в организации взрыва в городе Тель-Халаф на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Союзники Турции начали стягивать дополнительные отряды к линии соприкосновения с курдскими бандгруппами. По данным агентства новостей Al Nour, в район Тель-Рифата к северу от Алеппо были направлены десятки танков.

Между тем в подконтрольном ВС Турции и выступающим на их стороне формированиям городе Аль-Баб произошла атака на турецкий бронеавтомобиль. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Sohayb_Masri1), неизвестные активировали СВУ, заложенное на обочине дороги, в момент проезда транспортного средства. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour передает, что в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошло еще одно нападение неизвестных боевиков. Группа вооруженных лиц застрелила курдского боевика в окрестностях города Гаранидж на юго-востоке региона. Предполагается, что к этому имеют отношение террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад также поступала информация о подрыве здания в населенном пункте Аль-Бусейра, ответственность за который также возложили на ИГИЛ1.

Тем временем инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) продолжают обследовать пустынные районы провинции на предмет выявления следов военного присутствия террористов «Исламского государства». Согласно данным источника в сети Twitter (SteeleSyAA), в настоящий момент саперы правительственных сил работают на юго-востоке Дейр-эз-Зора, где ранее завершилась спецоперация проасадовских иранских формирований.

Провинция Идлиб

Ранее поступали сообщения об аресте члена гуманитарной организации «Live Updates from Syria» боевиками признанной террористической в РФ коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам»1. Были опубликованы более подробные сведения о личности задержанного. Telegram-канал (directorate4) заявляет, что Токир Шариф был лишен британского подданства по причине представления угрозы для национальной безопасности страны. Его обвиняли в связях с запрещенной в России «Аль-Каидой»1*. Также стало известно, что вместе с Шарифом были взяты под стражу несколько его пособников. У них изъяли компьютеры и телефоны. Утверждается, что все задержанные принадлежали к числу террористов оперативного штаба «Гурфат Амалият Фасбату».

Провинция Хасака

Поступила информация о взрыве в городе Тель-Халаф, который находится юго-западнее Рас аль-Айна. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что сработало взрывное устройство, заложенное в одном из автомобилей. По предварительным данным, не менее четырех человек погибли, еще несколько получили ранения. В минировании транспортного средства подозреваются члены курдских бандгрупп, которые осуществляют вылазки в районах, занимаемых протурецкими формированиями.

Между тем неподалеку от Тель-Тамра возобновились обстрелы со стороны протурецких боевиков. По информации новостного портала Muhlak, под ударом оказалась деревня Тавила. Отмечается, что союзники Турции задействовали минометы.

1 Организация запрещена на территории РФ.