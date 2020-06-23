Западные НКО использовали агентов влияния в оппозиции РФ для создания «новой конституции»

Попытки оппозиции внедрить альтернативную «Конституцию свободных людей» могут являться частью политического заказа Запада по ослаблению России и обнищанию российских граждан.

Тема голосования по поправкам в конституцию стала одной из самых обсуждаемых в последние недели в рядах российской оппозиции. Предложенные государством поправки не устроили представителей либерального сообщества. Желая придать негативный образ возможным законодательным изменениям, оппозиция решила создать свои варианты «обновленной» конституции, мотивируясь не стремлением сделать жизнь россиян лучше, а добиться своих политических целей.

«Конституция свободных людей»

Со своим вариантом конституции выступили представители партии «Яблоко», которые совместно с Общественным конституционным советом (ОКС) представили свою редакцию поправок, назвав ее громким названием «Конституция свободных людей». По словам создателей, над поправками трудились десятки людей: юристы, общественные деятели, либеральные СМИ и прочие. Для более широкого освещения своих трудов авторы обратились в центр «Левада», занимающийся сбором статистики и социальными опросами населения. Примечательно, что одним из авторов «яблочных» поправок является Лев Гудков — директор «Левада-центра».

Результаты оплаченного ОКС и «Яблоком» соцопроса по поправкам показали, что россияне были бы готовы увидеть «Конституцию свободных людей» на голосовании наравне с государственным законопроектом. При этом многие высказались за отдельные поправки, в частности за отмену военной службы в отсутствии конфликтов, за выдачу части доходов населению с экспорта природных ресурсов и прочее. При этом документ не предполагает разъяснений и экономических обоснований тому, каким образом могут быть выполнены предложенные изменения.

Большинство поправок создано на основе популистских заявлений отдельных представителей оппозиции, которые без финансового анализа объявляли о необходимости раздавать деньги и бездумно опустошать государственную казну, невзирая на экономические последствия.

Агенты влияния Запада в лице Форума «Свободная Россия»

Стремление создать обновленную конституцию выражал также Форум «Свободной России» — оппозиционная площадка, проводящая встречи либеральных представителей в литовском Вильнюсе. Один из лидеров организации Гарри Каспаров объявил, что Россия нуждается в переменах, подготовку которых на территории РФ создать невозможно, поэтому форум является фактически единственной возможностью для разработки поправок в конституцию. Каспаров отметил, что участие в разработке могут принять только оппозиционеры и лишь после отбора советом форума. Другими словами, предложения, даже взвешенные и объективно полезные для общества, от представителей нелиберального стана приниматься не будут.

Для понимания позиции форума в отношении России стоит обратиться к высказываниям его постоянных участников.

«США, как и весь мир, должны понять, с кем они имеют дело. Они имеют дело с неофашистским государством, каким стала Россия. Это последняя империя в мире, которая идет к развалу. России скоро не будет. И этого не надо бояться. Это благо для всего мира, если вместо России будет несколько государств. А ядерные боеголовки просто продадут. Тем же Соединенным Штатам, понимаете. И на самом деле надо относиться к России как к неофашистскому государству. Это должен понять весь мир, и Соединенные Штаты — в первую очередь», — заявил на форуме сопредседатель Российского общества политзаключенных Герман Обухов.

Примечательно, что «борец за свободу» обращался именно к США. Слова о разделении России и ядерном разоружении звучали и от других участников съездов оппозиции. Финансируют эти встречи либерального лагеря «Национальный фонд США за демократию» (NED), Агентство федерального правительства США (USAID) и ряд других западных НКО. Их деятельность признана нежелательной и запрещена на территории РФ, что и вынудило организаторов форума проводить встречи в дружественной для Госдепа США Литве.

Очевидно, что разработка обновленной Конституции России от подконтрольной США структуры не принесет пользы россиянам. Лоббирование разоружения и ослабления армии РФ прослеживается как у Форума «Свободной России», так и в поправках «Яблока» с ОКС. На этом сходства не заканчиваются. Над «Конституцией свободных людей» работали такие люди как Владимир Кара-Мурза, имеющий тесные связи с госорганами США, политик Лев Шлосберг, получавший американские гранты, Геннадий Гудков, расхваливавший американскую демократию, и прочие.

Представляющая свое видение по изменению основного закона РФ оппозиция замалчивает важнейшие нюансы, пытаясь скрыть истинную мотивацию продвижения своих конституционных проектов.

Экономический и военный удар по РФ через «оппозиционные поправки»

Военная реформа, предложенная «Яблоком» и ОКС в тексте поправок, заключается в отказе от постоянной армии. Желающие служить могут быть зачислены в армию по контракту.

Подобные мысли излагали ранее и представители Форума «Свободной России», добавляя необходимость ядерного разоружения. Такой подход оппозиции существенно ослабит военную составляющую российского государства и не позволит в полной мере отстаивать национальные интересы за пределами страны. Как рассуждал Обухов, ослабление армии РФ сыграет на руку США. Попытка продвижения данной поправки может говорить о выполнении политического заказа от финансирующих ФСР американских структур.

Навязывание ослабленной и менее защищенной России позволит оппозиции из ФСР приступить к выполнению следующего пункта плана — разделению страны на несколько государств. Однако не только по военному потенциалу страны либеральное сообщество пытается нанести удар введением своей редакции поправок. Удар по экономике в случае введения предложенной «Конституции свободных людей» нанесет существенный ущерб государственности, который может привести к разрухе в стране и обнищанию населения.

Речь идет о раздаче части доходов с продажи природных ресурсов. Учитывая численность населения России (порядка 145 млн человек), при самых оптимистичных оценках каждый человек мог бы рассчитывать на чуть более 20 тысяч рублей в год. При этом у предпринимателей придется отнять право на дивиденды, а у государства — налоги на добычу полезных ископаемых, которые тратятся на образование, безопасность и другие потребности граждан.

Кроме того, нельзя забывать, что с полученных доходов от продажи природных ресурсов компаниям нужно еще выплатить зарплаты сотрудникам, налоги на добычу ископаемых и проценты по кредитам. Когда отберут дивиденды у добывающих компаний, эффективность производства будет уменьшаться, а с ней количество доходов и, соответственно, выплаты гражданам.

Оппозиция стремится выполнить западный заказ

О подобных нюансах авторы из «Яблока» и ОКС рассказывать людям не стремятся, показывая красивую картинку и необоснованно обещая выплаты с продажи ресурсов и отказ призыва на военную службу, что вызывает поддержку среди молодого поколения. Подобный подход нанесет удар не только по экономической стабильности, но и по социальным сферам, образованию, безопасности и другим отраслям. Качество жизни россиян заметно снизится, о чем создатели «альтернативной Конституции» намеренно умалчивают.

Скрываясь за выгодной для народа верой в мнимое благополучие после введения своих поправок, оппозиция имеет цель выполнить политический заказ. Учитывая, что авторы и инициаторы либеральных поправок в конституцию либо напрямую работают на западные структуры, либо имеют тесные связи с ними, осуществляется попытка протолкнуть в главный закон РФ выгодные для Запада поправки. При реализации предложенной «Конституции свободных людей», качество жизни россиян снизится, национальные интересы перестанут иметь значение, а на международной арене Россия потеряет какой-либо вес в связи с явным ослаблением.