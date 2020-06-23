Погребинский объяснил, почему Зеленский не корректирует политику в сторону мира и России

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что президент страны Владимир Зеленский мог бы откорректировать свою политику в плане мира, уважительного отношения к истории и к России, но это чревато тем, что он станет объектом нападок со стороны так называемых активистов.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии прокомментировал Федеральному агентству новостей итоги очередного опроса Центра социального мониторинга по теме доверия как к президенту Украины Зеленскому, так и к остальным властным структурам и организациям страны.

«Судя по тем данным, которые мы видим, это не такой уж катастрофически низкий рейтинг [главы государства], — отметил Погребинский. — Хотя динамика такая, что доверие к нему уменьшается. 50 процентов не доверяют [Зеленскому] в той или иной степени, а доверяют 41%. Конечно, это немного. Но ни у одного украинского политика нет даже 25%».

По словам собеседника ФАН, если бы сейчас на Украине прошли президентские выборы, нынешний лидер опять бы их выиграл, потому что налицо большая разница в рейтинге доверия по сравнению с оппонентами.

«У людей может сложиться впечатление, что он уже хромая утка, но пока нет, — сказал политолог. — Есть медленное падение доверия к нему. Но хочу напомнить, что в первом туре (прошлогодних президентских выборов. — Прим. ФАН) Зеленский получил меньше 40 процентов голосов (30,24%. — Прим. ФАН). Вот сейчас у него примерно столько же».

Глава Украины сейчас, в случае проведения выборов, получил бы в первом туре столько же, сколько и год назад, уверен Погребинский. А во втором — абсолютно с любым соперником — опять получил бы 70 процентов голосов (21 апреля 2019 года — 73,22%. — Прим. ФАН).

«Впрочем, эти данные пока еще не говорят о том, что ему как-то надо корректировать свою политику, — пояснил политтехнолог. — Для Зеленского ведь какой вопрос стоит: если корректировать, то в какую сторону. В сторону мира, в сторону уважительного отношения к истории, к России и так далее. Но это чревато тем, что президент станет объектом нападок со стороны активистов».

Как свидетельствует собеседник ФАН, на Украине, «диктатура активистов», как он это называет, началась куда раньше, чем в Соединенных Штатах.

«Именно диктатура, — подчеркнул Погребинский. — В Америке сейчас эти пронегритянские активисты — меньшинство диктует большинству. И полиция становится на колени. У нас примерно то же самое, только на колени не становятся. Полиция не хочет встревать с ними в серьезные конфликты, так как ее некому защитить».

Поэтому Зеленскому легче двигаться в этом русле — «пропорошенковском», хотя, может, и не так ярко и нагло выраженном, отметил киевский политолог.

«Но все равно тем курсом, который не вызовет волны сопротивления от этой самой диктатуры улицы, — сказал он. — Среди активистов большинство — националисты. Для них есть простая и понятная вещь: «русские забрали Крым, и русские не дают нам поубивать донецких».

Но если выдернуть кого-нибудь из этой самой толпы и спросить, читали ли они работы каких-либо украинских националистов прошлых лет, выяснится, что никто ничего не читал, обратил внимание Погребинский.

«Там могут быть даже и русскоязычные, много есть таких, — пояснил он. — Это такая сборная солянка людей с разными типами мотивации. Но общее у них все же есть ненависть к России, к Донбассу, да, честно говоря, и к Зеленскому тоже. Как к еврею, человеку, чужому для них. Они против всего!»

Кроме того, собеседника ФАН удивил тот факт, что в том же опросе очень высоко оценена украинская армия.

«Вот мы видим, что много людей доверяет Вооруженным силам Украины — более 62 процентов, — заметил политолог. — С какой стати?! Они же ничего не выиграли. Вообще!»

Согласно данным опроса Центра социального мониторинга, президенту Украины в той или иной степени доверяет 41,3 процента, а не доверяет — 50,2%. Тем самым баланс доверия у Зеленского — минус 8,9. Примечательно, что в мае прошлого года у него было плюс 34,1.

Отрицательные показатели и практически у всех других властных структур и организаций. Так, у Национального банка Украины — минус 44,6, у правительства — минус 54,3, у Верховной рады — минус 55,4. Рекордсмен — Национальное антикоррупционное бюро Украины с минус 62,8.

Плюс в графе «баланс доверия» имеют только ВСУ — 32,4.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у Владимира Зеленского есть панический страх перед агрессивным меньшинством, которое характеризуется как национал-радикалы.