Жена Газманова показала «кукольную» фигуру в откровенном корсете

Москва, 23 июня. Супруга 68-летнего артиста Олега Газманова Марина поделилась пикантным видео с фотосессии. Жена певца предстала в кадре в откровенном корсете, показав шикарную фигуру.

Супруга Газманова опубликовала видео в Instagram. 51-летняя дама выбрала для съемки черный корсет, который удачно подчеркнул ее длинную шею и пышную грудь. Кроме того, Газманова примерила кружевные перчатки, а рядом поставила туфли на шпильке, которые дополнили снимок.

Откровенные кадры привели подписчиков восторг. Комментаторы обратили внимание на безупречную фигуру Газмановой.

«Вы ― огонь», — заверила millajovavich.

«Какая же вы красивая!» — восхитилась olga.pavl.konstan.

«Фигурка как у куколки», — отметила ainash_as.

«Какая точенная фигурка!» — добавил kovnerviktor.

Ранее Газманов рассказал, как проститутки отблагодарили его за песню «Путана». Трек о нелегкой судьбе женщин, предлагающих услуги эротического характера за деньги, был хитом в 1990-е годы. По словам Газманова, жрицы любви оценили правдивость композиции. Однажды группа из пяти–шести путан подстерегла певца после концерта.