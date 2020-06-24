Секс и криминал: темные аспекты туризма в Бразилии

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает об одном из самых популярных маршрутов для секс-туризма, рассуждает о восточноевропейских корнях одного из главных кварталов «красных фонарей» Рио-де-Жанейро, а также анализирует, насколько безопасным может быть бразильский секс.

Принято считать, что Бразилия начала обгонять Таиланд и занимать лидирующее место в рейтинге мировых секс-столиц только с начала 2010-ых годов или даже позже — после Чемпионата мира по футболу 2014 года. Однако еще в начале 1950-ых государственные власти приняли курс на популяризацию Бразилии как международного туристического центра.

Изображения солнца, пляжей, пальм, океана и загорелых девушек с крутыми изгибами использовались во всех рекламных проспектах. Истории о стародавних временах и сексуальных похождениях португальских аристократов 16 века, устраивающих оргии в женских монастырях и превращающих их в бордели, были еще больше приукрашены и перенесены на территорию Бразилии.

Дополнительно грамотные пиарщики подхватили и раздули слухи и высоком сексуальном темпераменте местных жителей, который вкупе с высокой религиозностью выглядел очень завлекающим для уставших от Второй мировой войны европейцев.

Данные усилия, плюс строительство отелей и проведение знаменитых бразильских карнавалов вскоре дали свои плоды и на континент начали приезжать европейские и американские туристы.

В настоящий момент для иностранцев наибольший интерес представляет Копакабана — именно там находятся все основные достопримечательности бразильской сферы секс-услуг. Это и фигуристые девушки в бикини, отбивающие клиентов друг у друга порой с применением силы, и метросексуалы с футбольным прошлым и креольскими корнями, и транссексуалы, в любой момент готовые к очередному эпизоду бразильского карнавала.

Также именно в районах возле пляжа Копакабана самая высокая концентрация баров, массажных салонов, саун, мини-отелей, секс-шопов и ночных клубов.

Есть и иные районы «красных фонарей», которые пользуются спросом у местных жителей или туристов, желающих полностью погрузиться в локальную экзотику.

Самые известные из них — Вила Мимоза в Рио-де-Жанейро и Руа Августа в Сан-Паулу.

Вила Мимоза

Вила Мимоза расположена на севере Рио. Еще в период Первой мировой войны здесь поселились многие восточноевропейские незамужние женщины, сбежавшие от войн и революций в Рио-де-Жанейро. Девушки приехали из Польши, Литвы и России, и не имели других способов заработать на жизнь, кроме как начать принимать местных мужчин. Жители Рио до сих пор называют первых проституток на Вила Мимоза «полячками», не углубляясь с детали.

По состоянию на 2010 год там работали почти три с половиной тысячи женщин. Обслуживали они за ночь примерно четыре тысячи человек. В начале 2010-ых годов ситуация на Виле Мимоза выглядела довольно консервативно: члены местных банд, охранявшие секс-работниц, прогоняли мужчин и транссексуалов, искавших клиентов в этих кварталах.

«Прогоняли» в данном случае рассматривается как положительный исход событий. Среди кариока (жителей Рио) до сих пор ходят слухи о расправах над «жрецами любви», вздумавшими заняться древнейшей из профессий, которую руководители банд считали исключительно женской. Способ расправы был несколько банален — пойманным секс-работникам отрезали половые органы. Иногда трупы находили с этими же органами во рту.

Однако примерно с 2015 года толерантность центра Рио добралась и до здешних мест. Количество туристов и просто любопытных товарищей возросло, и Вила Мимоза превратилась в своего рода культурный кластер с борделями. Поскольку содержание борделя или иной способ эксплуатация секс-работников запрещены бразильским законодательством, все салуны зарегистрированы как бары, обычные гостиницы, массажные салоны и сауны. Некоторые пошли еще дальше.

Так, на Виле Мимоза появились эротические театры и секс-шоу, где все желающие — если хватит денег — могут посмотреть инсценировки классических пьес, в которых присутствуют сексуальные сцены. Некоторые постановки подразумевают также непосредственное участие зрителей — особой популярностью у иностранных туристов пользуется шоу с пятью девушками-мулатками, вытаскивающими из зрительного зала одного или нескольких мужчин. В некоторых случаях они изображают рабынь, ублажающих господина всеми возможными, а точнее, всеми оплаченными способами.

За пределами таких театров на Виле Мимоза тоже хватает зрелищ. Они, впрочем, фешенебельностью не отличаются. Проститутки работают в тесных темных комнатах на верхних этажах баров, а также в жилых домах. Порой обслужить клиента могут прямо на улице, и речь сейчас идет не о рядовом минете в темной подворотне.

Проституток на Виле Мимоза узнать достаточно легко: они либо сидят у входа в очередной бар, либо прохаживаются по кварталу. Как правило, все демонстрируют голую грудь. Секс-работницы ярко выделяются на фоне снующих туда-сюда жителей квартала, наркодилеров, татуированных членов банд с закрытыми лицами, маленьких детей, бомжей и бродячих животных.

С 1 января 2020 года действует указ президента Бразилии Жаира Болсонару, в соответствии с которым минимальная зарплата в стране составляет около 1039 реалов — то есть, чуть меньше двухсот долларов. Секс-работницы Вилы Мимоза чаще всего берут 250 реалов в час (примерно 46 долларов), а за ночь могут обслужить от 10 до 15 клиентов. И это не считая «мелких» услуг вроде стриптиза, орального секса или мастурбации, стоимость которых порой не превышает и 50 реалов.

Туризм LGBTQ+

Среди представителей LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer и другие) Рио-де-Жайнеро является одним из самых популярных туристических направлений. Еще в 2010 году, а позже и 2014 году платный американский телеканал Logo TV признал Рио самым секс-позитивным городом мира для гей-сообщества. В большинстве своем это приезжие из Соединенных Штатов, Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии.

LGBTQ+ составляют почти 30% от всего туристического потока и приносят бразильскому бизнесу свыше двухсот миллионов реалов в год, что является наиболее высоким показателем среди стран Латинской Америки.

Большинство отелей, баров и ресторанов Бразилии обозначают себя как gay-friendly. Бордели, предлагающие услуги иностранным туристам, в большинстве своем также открыты и позитивно настроены ко всем возможным форматам сексуальной ориентации и гендера посетителей.

На пляжах Рио-де-Жайнеро — например, Ипанеме, — есть выделенные зоны для LGBTQ+, отмеченные фирменным радужным флагом движения. Также представители гей-сообщества развлекаются на нудистском пляже Абрико.

Помимо Рио популярными бразильскими направлениями у LGBTQ+ являются Сан-Паулу, Флорианополис, Сальвадор и Форталеза.

Кроме того, большой популярностью пользуются гей-парады. Так ежегодный парад LGBTQ+ в Сан-Паулу, признаваемый гей-сообществом лучшим в мире, в котором участвуют почти 4 миллиона демонстрантов, приносит в казну штата почти 160 миллионов реалов. Это, на секундочку, 70 миллионов евро.

Для сравнения, другие латиноамериканские направления гей-туризма зарабатывают гораздо меньше. В частности, Аргентина получает от LGBTQ+ чуть больше 5 миллионов долларов за сезон, а Мексика — уже свыше 8 миллионов.

О личной безопасности

Вопрос личной безопасности в любой части Бразилии, несмотря на заверения туристических агентств и радостные улыбки бразильянок на рекламных проспектах, все еще остается актуальным.

Например, случаи воровства, в которых принято в том же Рио-де-Жайнеро обвинять исключительно трансгендеров, происходят достаточно часто и отнюдь не всегда из-за трансгендеров или интерсекс-людей. И хорошо, если просто воровства: нередкими являются похищения и убийства незадачливых туристов, посетивших бордель с темной репутацией, нагрубивших владельцам или обидевших девочек.

Кроме того, местные власти крайне не рекомендуют иностранным туристам посещать фавелы, в которых тоже есть свои бордели и весьма специфические забегаловки. Поселиться в фавеле — вообще отдельный вид спорта. Кроме того, гей-туристам и трансгендерам путь туда изначально заказан.

При этом, нельзя сказать, что все бразильские трущобы потенциально опасны — например, фавелы неподалеку от пляжей Копакабаны, Ипанемы, Леблона и Сао-Конрадо признаны относительно цивилизованными. Туристам, которые решат остановиться в местных мотелях, порекомендуют «всего лишь» не носить ювелирные украшения, наличные и не возвращаться домой в одиночку. Приставка «после наступления темноты» в случае с фавелами не работает.

На похищениях туристов также специализируются ряд преступных группировок. Чаще всего цель такого похищения — получение крупной денежной суммы в качестве выкупа, однако порой бедняги попадают в самое настоящее рабство.

Кого-то продают в лагеря при кофейных плантациях, кого-то посимпатичнее — в секс-рабы, а некоторых могут отправить к торговцам человеческими органами или на «человеческие фермы». На таких фермах держат женщин, которых неоднократно заставляют беременеть. Иногда им делают принудительные аборты на любом сроке для извлечения эмбриона или же заставляют рожать детей на продажу.

Младенцев перепродают трансплантологам, торговцам живым товаром или педофилам. Кроме того, мертворожденные дети или погибшие на таких фермах женщины в некоторых случаях продавались на онлайн-аукционах, проводимых тематическими сайтами поклонников некрофилии.

Некоторые похищенные туристы попадают в лагеря террористической группировки Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые расположены в том числе в Венесуэле. Главной статьей дохода FARC является как раз выкуп за туристов-иностранцев.

О безопасном сексе

Бразилия только к началу 2000-ых годов смогла преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИД и стала первой страной в мире, предоставившей свободный и всеобщий доступ к лечению СПИДа. Внедрение высокоактивной антиретровирусной терапии помогло снизить смертность и значительно улучшить выживаемость.

В настоящий момент бразильский опыт борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД признается уникальным, учитывая уровень жизни населения, цветущую наркоторговлю и второе место по потреблению кокаина после США. Это при том, что даже в самый разгар эпидемии бразильские власти отказались запрещать проституцию, чтобы снизить количество случаев заболевания.

Вместо этого была запущена национальная профилактическая программа, в рамках которой бразильские штаты самостоятельно закупали презервативы и раздавали их бесплатно в больницах и социальных женских центрах. Более того, обратившиеся в такие центры проститутки имели право получить их бесплатно и в любом количестве.

Во время чемпионата мира по футболу 2014 года бюджет мероприятия предусматривал закупку презервативов для бесплатной раздачи болельщикам, спортсменам и секс-работникам, приехавшим практически со всего мира на этот праздник жизни.

Однако на этом хорошие новости заканчиваются. Да, заразиться коронавирусом в настоящий момент более вероятно, чем ЗППП или ВИЧ/СПИД. Однако это только в случае, если вы занимаетесь сексом с женщиной, притом не успевшей побывать в местах лишения свободы.

Бразильские тюрьмы, помимо переполненности, бандитских разборок и высокой смертности славятся тем, что меры по предупреждению ВИЧ/СПИД обошли их стороной. Бесплатные презервативы арестантам не полагаются. Между тем, по информации, предоставленной штатом Сан-Паулу, на территории которого расположены сразу четыре крупных тюрьмы Монгагуа, Тремембе, Порто-Фелис и Мирандополис, почти 70% заключенных мужского пола вступали в сексуальную связь друг с другом. При этом, у каждого пятого заключенного в Сан-Паулу был выявлен ВИЧ.

Можно полагать, что после освобождения из тюрьмы целибат соблюдать никто не рвется, а далеко не все туристы (особенно из Восточной Европы) озабочены требованием медицинских справок от горячих незнакомцев.

Между тем, Бразилия также входит в число стран, запрещающих мужчинам, у которых когда-либо были гомосексуальные контакты, становиться донорами крови. Высокий процент заражений при подобных половых актах до сих пор используется правительством в качестве основного аргумента для сохранения этого весьма непопулярного запрета. В медицинских кругах подобная точка зрения популярностью не пользуется и считается необоснованной, тогда как многие бразильцы объясняют такой запрет вовсе не заботой о здоровье граждан, а банальной дискриминацией.