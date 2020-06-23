بريغوجين يتوجهبرسالة مفتوحة إلى الكونجرس الأمريكي

رد رجل الأعمال المنتمي الى مدينة سانت بطرسبرغ يفغيني بريغوجين على قرار صادر عن الكونغرس الأمريكي والذي وصفه بأنه "تهديد للأمن القومي الأمريكي."

ففي وقت سابق ، تم تقديم مشروع قرار في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة يدعو إدارة دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي إلى وضع استراتيجية لمواجهة أعمال رجل الأعمال الروسي. ويحتوي النص ، على وجه الخصوص ، على إشارات حول هجوم مزعوم على المصالح الوطنية والقيم الديمقراطية الأمريكية ، والتدخل في العمليات الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية.

في رسالته المفتوحة إلى الكونجرس الأمريكي ، المنشورة في مجموعة الخدمات الصحفية لشركة كونكورد ، أجاب بريغوجين بشكل مفصل عن كل النقاط التي أثارها السياسيون الأمريكيون. وأشار بشكل خاص إلى أن تاريخ الولايات نفسها بدأ بالتدمير الكامل للسكان الأصليين لأمريكا الشمالية.

" أساس نشأة الأمة الأمريكية هو أنه في القرن السابع عشر ، جاء المستوطنون الأوائل إلى أمريكا الشمالية ، وقاموا بإبادة السكان الأصليين وأنشأوا دولتهم الخاصة. منذ عام 1823 ، أعلنت عقيدة مونرو أن المصالح الوطنية الأمريكية تقضي بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى. ولكن منذ عام 1905 ، أصبح "العالم كله" مصلحة أمريكا الوطنية. ومنذ ذلك الحين ، لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار المصالح الوطنية لأي أحد غير مصالحها. وأضاف بريغوجين إن الدول التي كانت ضد التدخل الأمريكي إما اختفت تمامًا من على وجه الأرض ، أو أعادت الولايات المتحدة رسم حدودها بشكل غير منظم."

كما ذكّر بريغوجين أعضاء الكونغرس بأن الولايات المتحدة قد تدخلت مؤخرًا في جميع الصراعات.

" من أجل تدمير القيم الوطنية للدول الأخرى ، وصولاً إلى عاداتها وثقافتها ، تتدخل الولايات المتحدة بانتظام في العمليات السياسية والانتخابات في جميع أنحاء العالم ، وتفتح بلا خجل أبواب السفارات والمكاتب الرئاسية ، وتخلق الفوضى وتعيد صياغة القوانين لنفسها من أجل دفع مصالحها الخاصة "

وأضاف ، علاوة على ذلك ، فإن الولايات المتحدة هي ملاذ لأموال الآلاف من المجرمين واللصوص والمخادعين من العديد من البلدان ، فضلا عن إنشائها للجماعات الإرهابية وتعمل على تغطية قادتها.

" إن الولايات المتحدة تخلق مجموعات إرهابية ، وتأوي قادتها ، وتضمن سلامة عائلاتهم. ويضيف البيان أن الولايات المتحدة تنمّي خونة لأوطانهم كما وتنمو على أراضيها عناصر منشقة من جميع أنحاء العالم ، مثل فتح الله غولن ، وتشن جوانجشينج ، ورضا بهلوي وغيرهم الكثير."

وذكر رجل الأعمال بالتحقيق المخجل للمدعي الخاص السابق روبرت مولر حول "التدخل" في الشؤون الأمريكية. وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه قد تم دحضها ، ثم تم رمي 20 مليون ورقة "أدلة" في القمامة.

بريغوجين مقتنع بأن الشعب الأمريكي يختار بشكل مستقل رئيس دولته ، لكن آراء الأمريكيين العاديين لا تتوافق مع رغبات النخب التجارية الأمريكية التي تريد وضع دمية على رأس دفة الحكم. إنهم مهتمون بالرؤساء العملاء ، لأن هذا سيسمح ، وفقًا لبريغوجين، بنهب تريليونات الدولارات من الميزانية الأمريكية ومراقبة مصالحهم في الخارج ، والتي يعتبرونها "مصالح وطنية".

" أنا مقتنع بأن الشعب الأمريكي نفسه يختار رؤساءه. لكن هذا الاختيار لا يتناسب في الآونة الأخيرة مع نخبة الشركات ، "الدولة العميقة". تسعى نخب الشركات الأمريكية إلى إنشاء رؤساء عملاء على رأس قيادة الدولة ، لأن المهمة الرئيسية لهذه النخب هي نهب ميزانية تريليونات الدولارات الأمريكية ومراعاة مصالحهم المالية في الخارج ، والتي يسمونها المصالح الوطنية للولايات المتحدة."

" على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة هي أغنى دولة في العالم ، فإن "أمريكا ذات الطابق الواحد" والسكان الملونين - معظم الأمريكيين – يعيشون ليس بشكل أفضل بكثير من مجرد مواطن بسيط من المناطق النائية الروسية. إنني أحثكم أيها السادة أعضاء الكونجرس ، على ألا تنسوا أنه يوجد على الكرة الأرضية 252 دولة ولكل منها مصالحها وقيمها الوطنية. وختم بريجوجين قائلاً: "لستم وحدكم في هذا العالم."

النص الكامل للرسالة المفتوحة للسيد يفغيني بريغوجين إلى الكونجرس الأمريكي:

21.06.20

فيما يتعلق بنشر قرارات: H.RES.996 و S.RES.624 ، أرى أنه من الضروري تقديم توضيح إلى الكونجرس الأمريكي بالبيان التالي.

تتضمن هذه الرسالة المقدمة الى الكونجرس الأمريكي ثلاث نقاط رئيسية:

1. الاعتداء على المصالح الوطنية الأمريكية والقيم الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية؛

2. التأثير الضار على السياسة الداخلية للدول الأخرى وبث الانقسام بين شعوبها ، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

3. التدخل في العمليات الديمقراطية الأمريكية.

1) أساس الأمة الأمريكية هو أنه في القرن السابع عشر ، جاء المستوطنون الأوائل إلى أمريكا الشمالية ، وقاموا بإبادة السكان الأصليين وأنشأوا دولتهم الخاصة.

أساس نشأة الأمة الأمريكية هو أنه في القرن السابع عشر ، جاء المستوطنون الأوائل إلى أمريكا الشمالية ، وقاموا بإبادة السكان الأصليين وأنشأوا دولتهم الخاصة. منذ عام 1823 ، أعلنت عقيدة مونرو أن المصالح الوطنية الأمريكية تقضي بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى. ولكن منذ عام 1905 ، أصبح "العالم كله" مصلحة أمريكا الوطنية. ومنذ ذلك الحين ، لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار المصالح الوطنية لأي أحد غير مصالحها.

والدول التي كانت ضد التدخل الأمريكي إما اختفت تمامًا من على وجه الأرض ، أو أعادت الولايات المتحدة رسم حدودها بشكل غير منظم.

اليوم ، المصالح الوطنية للولايات المتحدة هي تدمير كل من يعارضها لنشر نفوذها حول العالم. كل ما لا يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة ، تقوم بتدميره. في المجموع ، أشعلت الولايات المتحدة 41 حربًا ، تم خلالها إبادة ملايين الأشخاص. بما في ذلك خلال الاستخدام غير الرسمي وغير المبرر للأسلحة النووية في هيروشيما وناغازاكي. إن المصلحة الوطنية الرئيسية للولايات المتحدة هي تدمير الثقافات الأجنبية واستعباد الأمم الأخرى. حتى جيش الولايات المتحدة هو الجيش الوحيد في العالم الذي يهدف إلى الاستعباد ، وليس لحماية الدولة (والمهمات العسكرية خارج الولايات المتحدة هي أكثر من أي دولة في العالم ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين خارج حدود الولايات المتحدة حوالي 300 ألف شخص). تعتبر الولايات المتحدة المصالح الوطنية الخاصة بأي دولة بمثابة تهديد لمصالحها الوطنية وأمنها القومي. تعتقد أمريكا أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تطالب بمصالحها دون إذن من واشنطن.

2) من أجل تدمير القيم الوطنية للدول الأخرى ، وصولاً إلى عاداتها وثقافتها ، تتدخل الولايات المتحدة بانتظام في العمليات السياسية والانتخابات في جميع أنحاء العالم ، وتفتح بلا خجل أبواب السفارات والمكاتب الرئاسية ، وتخلق الفوضى وتعيد صياغة القوانين لنفسها من أجل دفع مصالحها الخاصة .

إن الولايات المتحدة تخلق مجموعات إرهابية ، وتأوي قادتها ، وتضمن سلامة عائلاتهم. ويضيف البيان أن الولايات المتحدة تنمّي خونة لأوطانهم كما وتنمو على أراضيها عناصر منشقة من جميع أنحاء العالم ، مثل فتح الله غولن ، وتشن جوانجشينج ، ورضا بهلوي وغيرهم الكثير.

لقد تدخلت الولايات المتحدة ولا تزال تتدخل في انتخابات معظم دول العالم. تقوم مصانع الإعلام الموجه الأمريكية بأعمال مدمرة في كل مكان ، وبما في ذلك في روسيا. ومن الجدير بالذكر بأن وسائل التواصل الاجتماعي ومعظم شبكات الإنترنت في العالم تخضع لرقابة وسيطرة من قبل وكالات المخابرات الأمريكية ويمكنها التلاعب بالوعي العام العالمي.

3) أنا مقتنع بأن الشعب الأمريكي نفسه يختار رؤساءه. لكن هذا الاختيار لا يتناسب في الآونة الأخيرة مع نخبة الشركات ، "الدولة العميقة". تسعى نخب الشركات الأمريكية إلى إنشاء رؤساء عملاء على رأس قيادة الدولة ، لأن المهمة الرئيسية لهذه النخب هي نهب ميزانية تريليونات الدولارات الأمريكية ومراعاة مصالحهم المالية في الخارج ، والتي يسمونها المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة هي أغنى دولة في العالم ، فإن "أمريكا ذات الطابق الواحد" والسكان الملونين - معظم الأمريكيين – يعيشون ليس بشكل أفضل بكثير من مجرد مواطن بسيط من المناطق النائية الروسية.

وفي المحصلة ، إنني أحثكم أيها السادة المحترمون أعضاء الكونجرس ، على ألا تنسوا أنه يوجد على الكرة الأرضية 252 دولة ولكل منها مصالحها وقيمها الوطنية. وأنتم لستم وحدكم في هذا العالم.