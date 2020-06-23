Москва потребует от ООН расследовать, кто слил в СМИ доклад о Ливии

Москва, 23 июня. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев раскритиковал доклад экспертов ООН о мнимом «российском военном присутствии» в Ливии. Он подчеркнул, что за основу этого доклада брались сомнительные источники, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте.

Главной целью этого доклада, по словам Ильичева, является дискредитация политики России на ливийском направлении.

«Значительное число ссылок (в докладе) на те или иные материалы попросту не работает. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых «внутренних переговорах», невозможно доказать», — добавил Ильичев.

Дипломат также обратил внимание, что ряд западных СМИ ранее опубликовали данные этого доклада, несмотря на строгую конфиденциальность. Москва, по его словам, крайне обеспокоена утечкой в прессу. Он также напомнил, что «слив» такого рода документов происходит далеко не впервые.

«Требуем расследования произошедшего Секретариатом ООН», — заявил Ильичев в интервью РИА Новости.

Отметим, что вбросы о якобы участии ЧВК «Вагнер» в контртеррористической операции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара неоднократно делались со стороны США и Турции. При этом ни Вашингтон, ни Анкара не предоставляли никаких достоверных доказательств этого.

Причина такой информационной антироссийской кампании очень простая — обосновать свои собственное вторжение в африканскую страну.

