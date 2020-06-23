Эксперт призвал изолировать детей, совершивших тяжкие преступления, в психодиспансеры

Санкт-Петербург, 23 июня. По мнению сенатора, заслуженного юриста РФ Алексея Александрова, в России необходимо возрождать районные психоневрологические диспансеры, в которые необходимо помещать людей с психическими отклонениями, совершивших тяжкие преступления.

«Было время, когда занимались профилактикой людей с садистскими наклонностями, которых надо изолировать от общества», — заявил эксперт в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Они же дети: что делать с малолетними преступниками?»

В эти же диспансеры необходимо помещать подростков, совершивших преступления с особой жестокостью, поскольку, по его мнению, «среди этих подростков есть психически больные».

Разбирая резонансное преступление в Красноярском крае, где банда подростков терроризировала деревню и в итоге убила и изнасиловала 12-летнюю девочку, юрист отметил, что здесь есть вина прокурорских работников, которые вовремя не отреагировали на рост преступной активности молодой банды.

«То, что они не знали, что делать — вранье. Они просто не хотели ничего делать. Их необходимо привлечь к ответственности за невыполнение своих обязанностей, что повлекло тяжкие последствия», — заявил эксперт.

Не возражает эксперт и против снижения возраста уголовной ответственности для подростков.

«Я лично готов бы был снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за особо тяжкие преступления, жестокие, злобные, когда подростки поступают как садисты и совершают преступления с тяжелыми последствиями», — заявил Алексей Александров.

По его мнению, этим вопросом должны заняться ученые и квалифицированные юристы, обсуждать тему нужно на научных конференциях и предложить парламенту и президенту РФ в качестве законопроекта.

«Дружественное к ребенку правосудие», широко применяемое в судебной практике, должно сочетаться с жесткими наказаниями за особо тяжкие преступления, уверен эксперт.

«Гуманизация детского правосудия — дело хорошее. Но также необходимо воспитывать и предупреждать преступления, чтобы ребенок боялся жесткой ответственности за свои поступки, чтобы он понимал, что такое преступление», — считает Алексей Александров.

По мнению юриста, термин «дружественное правосудие» необходимо также распространять и на потерпевших.