Малый и средний бизнес в России восстановили оборот до 88% от уровня до ограничений

Москва, 23 июня. Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в России вырос до 88,2% от уровня до ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные 650 тысяч онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей стране с 15 по 21 июня. Оказалось, что оборот восстановился и почти достиг показателей начала марта.

«Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 процентных пункта, до 76,1%», — говорится в исследовании.

На прошлой неделе драйвером роста выручки стала сфера услуг. Это и туристические агентства, и салоны красоты, и стоматологии. Рост показал и оборот юридических фирм, страховых агентств и магазинов — с книгами, нижним бельем и косметикой. При этом выручка магазинов обуви и одежды сократилась, как и оборот алкомаркетов.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Глава государства напомнил, что 1 июля истекает срок их действия. В связи с этим президент поручил в ближайшее время принять решение по поводу продления или внедрения новых мер.