Гости ресторана платят за ужин музыкальными пластинками. ФАН-ТВ

Флоренция, 23 июня. Пиццерия Melloo открылась год тому назад. Владелец заведения Массимо Маучери привез сюда свою личную коллекцию виниловых пластинок, чтобы люди могли выбрать любимую песню в качестве музыкального сопровождения для ужина. Однако позже пришла идея поменять систему оплаты. Любой клиент теперь может расплатиться за пиццу виниловой пластинкой.

«Когда наступает момент оплаты за ужин, мы проводим проверку и оцениваем виниловый диск непосредственно с клиентом на кассе. Таким образом мы вычитаем стоимость пластинки из стоимости чека», — рассказал Массимо Маучери.

Виниловая пластинка оценивается на Discogs.com. Это сайт, который использует все коллекции виниловых дисков и присваивает коды, используя таблицу под названием Goldmine Standard. На нем оценивается состояние винила, независимо от того, повреждена пластинка или поцарапана, а также вид обложки. Уделяется внимание и тому, насколько редким является издание: оригинал это или копия.

«Бывает и такое, что пластинка стоит больше, чем чек за ужин. Кто-то может потратить 50 евро за ужин, а диск стоит 60 евро. Тогда мы даем ваучер на 10 евро на следующий заказ», — отметил предприимчивый ресторатор.

Один из посетителей пиццерии Melloo, который решил воспользоваться возможностью расплатиться за ужин с помощью виниловых пластинок, поделился своими впечатлениями.

«Это очень интересная идея, очень милая. Более того, для поклонников виниловых пластинок — это способ прийти сюда и послушать музыку. Я принесу свои записи и, возможно, послушаю те, которые я уже могу найти здесь. Я принес две пластинки, которые мне больше не нужны, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы оплатить пиццу сегодня вечером», — сказал посетитель ресторана Амато.

В ближайшее время только посетители, которые лично пришли в Melloo, могут так оплатить покупку. По крайней мере, сотрудникам службы доставки не приходится вместе с коробками с пиццей перевозить еще и пластинки.