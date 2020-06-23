Врач рассказала о смертельной опасности сливочного масла

Москва, 23 июня. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, почему сливочное масло может быть смертельно опасным.

По словам врача, сливочное масло должно содержать в составе молоко и сыворотку, другие компоненты представляют опасность для организма. Некоторые ингредиенты могут вызывать мутации и проводить к онкологическим заболеваниям.

Мойсенко добавила, что наличие трансжиров оказывает губительное воздействие. После их добавления химическая формула продукта становится неустойчивой. Из-за этого также могут возникать сложности с определением срока годности продукта. Врач призвала внимательно читать состав перед покупкой.

Врач объяснила, что трансжиры меняют конфигурацию химической формулы жира. Инородное тело при попадании в организм может вызвать онкологический процесс — компоненты воздействуют на клеточном уровне и приводят к мутации.

Мойсенко рекомендовала выбирать масло, соответствующее ГОСТу. В продукте не должно быть подозрительных примесей и непонятных ингредиентов в составе.

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