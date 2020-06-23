Доктор Мясников рассказал об альтернативном способе лечения коронавируса

Москва, 23 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о создании альтернативного способа лечения коронавируса.

«Я никогда не упоминал о потенциально эффективном способе лечения коронавируса, который разрабатывался еще во времена первых эпидемий коронавирусной инфекции. Это так называемые моноклональные антитела. Мы можем сделать антитела к определенному антигену, которые вырабатываются из одного источника. Эти тела применяются при лечении псориаза, ревматоидного артрита, волчанки. Сейчас при помощи данного метода пытаются создать антитела для лечения коронавируса», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 9,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 472 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 599 тысяч случаев, 8,3 тысячи человек умерли. 356 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.