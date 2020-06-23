Валуев объяснил важность поправок о защите животных и окружающей среды

Москва, 23 июня. Поправки в конституцию, регламентирующие защиту животных и окружающей среды, очень важны для дальнейшей жизни россиян, об этом свидетельствует само их появление. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев.

«Статья 114 Конституции РФ была расширена. Поправки в нее мне импонируют, в том числе об ответственном отношении к животным. Сейчас изменения закрепляют. Да и вообще, многие положения федерального закона вошли в конституцию, по сути, усилившись. Мне, как заместителю председателя комитета Госдумы по экологии, эти поправки приходятся по душе. Они, безусловно, помогут сохранить природу России и защитить животных», — объяснил депутат в комментарии для «НьюИнформ».

Валуев подчеркнул, что уже само по себе появление таких поправок говорит об их важности.

Депутат прокомментировал дополнения е5 и е6, которые предлагается внести в 114 статью Конституцию РФ. Согласно им, правительство страны «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным», а также «создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

Эти изменения позволят государству снизить негативное воздействие на окружающую среду, развить систему экологического образования граждан и воспитания экологической культуры. Кроме того, они помогут властям защитить животных, поскольку нацелены на формирование у россиян ответственного отношения к ним.

Ранее последнее отметила глава Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. По ее словам, такие изменения помогут решить существующие проблемы, в частности, бесконтрольную продажу собак.

Голосование по поправкам в конституцию откроется 25 июня и будет длиться неделю — до 1 июля. Заключительный день референдума будет выходным.

Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что в пользу внесения изменений выскажутся 67-71% россиян.