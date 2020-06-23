الولايات المتحدة رهينة النخب المالية التي تخدم مصالحها العقوبات السياسية

إن محاولة الولايات المتحدة لفرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين تفسرها المصالح الأنانية للسياسيين الأمريكيين الذين يتصرفون لإرضاء نخبة رجال الأعمال الذين استولوا على سلطة البلاد.

تم توقيع قرار من الكونغرس الأمريكي يدعو الحكومة إلى إدراج رجل الأعمال في قائمة العقوبات من قبل أعضاء محددين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومن بينهم ماركو روبيو وكريس كونز. تتركز نشاطاتهم بما في ذلك التشريعة ، الواردة في التقارير المتعلقة بعقود شركات اللوبي الأمريكية.

تحت ضغط من رجال الأعمال الأمريكيين ، تم تقديم وثيقة إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي ، والتي تزعم في محتواها أن "بريغوجين" يشكل "تهديدًا للأمن القومي". يحث مؤلفوها الحكومة على "تطوير استراتيجية لمواجهة تصرفات رجل الأعمال". ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي أدلة واقعية حول "الخطر" المزعوم الذي يشكله على القيم الديمقراطية.

ومع ذلك ، رد يفغيني بريغوجين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي. حيث نشر رسالة مفتوحة كشف فيها عن الاتهامات الباطلة الموجهة إليه. يمكنك التعرف على نص رسالة رجل الأعمال في مواد وكالة الأنباء الفيدرالية ، وكذلك على صفحة القسم الصحفي لشركة "كونكورد".

السياسة الغربية الرمادية الديموقراطية : مصالح من تخدم السياسة الأمريكية.

الولايات المتحدة رهينة من قبل النخب المالية. هذا الأخير يستبدل المصالح الحكومية بمصالح تجارية ويدير ممثلي الحكومة بمساعدة شركات اللوبي. في الواقع ، هذا القطاع من المؤلف من رجال الأعمال شرع الفساد على المستوى السياسي ، والذي يمكن رؤيته بسهولة عند تحليل موقف البلاد غير المستقر ، وكذلك الانقسام بين أعضاء الحكومة.

مثال آخر على ارتباط الولايات المتحدة برعاة خارجيين هو سياسة العقوبات الفوضوية التي تزيل المنافسين الأقوياء والمباشرين. على سبيل المثال ، أساس القرار ، الذي كتب إليه يفغيني بريغوجين رسالة رد ، هو ما يسمى "السياسة المدفوعة". في أمريكا ، التي تسيطر عليها شركات اللوبي. كان السياسيون الذين بدأوا تقديمها للكونجرس الأمريكي يبيعون بالفعل أفكارًا مماثلة.

العقوبات الغربية ضد رجل الأعمال من سان بطرسبرغ يمكن استنتاج منها الكثير. هؤلاء أناس مختلفون ، لكنهم متحدون بشيء واحد – وهو الفساد. ويُزعمون أنهم نيابة عن الولايات المتحدة يمولون هجمات عدوانية ضد بريغوجين. تقدم وكالة الأنباء الفيدرالية أمثلة ملموسة على أساس الملف الليبي.

الأعمال الخفية لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

اقترح أعضاء محددين في مجلس الشيوخ إدراج رجل أعمال روسي في القائمة السوداء وفرض إجراءات تقييدية عليه. يظهر كل من اسميهما مارك روبيو وكريس كونز في الاتفاق بين شركات اللوبي الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني ، والتي ، من أجل جذب السياسيين الأمريكيين ، " ألقوا اللوم " على يفغيني بريغوجين كسبب لإخفاقهم.

وهكذا ، عاد الحشو الذي أطلقه الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى السياسة الأمريكية بالفعل من رعاة خارجيين ، يمثلون ، من بين أمور أخرى ، كيانات دولة مشكوك فيها للغاية. وفقًا لبنود اتفاقيات الصخيرات ، فقدت حكومة الوفاق الوطني شرعيتها قبل بضع سنوات ، لكنها لا تزال تسيطر بشكل غير قانوني على السلطة في ليبيا بمساعدة الجماعات الإسلامية المتطرفة والراديكالية المدمجة في هياكل السلطة.

شركات اللوبي الأمريكية هي التي تنسق الترويج الإعلامي لأعضاء "حكومة" رئيس الوزراء فايز السراج. بموجب هذه المعاهدة ، خرج السيناتور كونز وروبيو بأطروحات تدعم النظام الإرهابي للحكومة، كما فاقمت الأزمة الليبية من خلال حملات معادية لروسيا. علاوة على ذلك ، فإنهم يحملون دعاية أمرتها ودفعتها السلطات في طرابلس إلى الجماهير. هذا مثال واضح لكيفية عمل المصالح الخاصة لأفراد معينين في الساحة السياسية الدولية.

من الواضح أن تعزيز المبادرات الحكومية ، التي تخدم حصرا تطوير الأعمال وإثراء دائرة معينة من الناس ، أمر غير مقبول في ليبيا ، وليس بأي شكل آخر. ومع ذلك ، هذا بالضبط ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة. إن الفساد والاعتماد الوثيق للسياسيين الغربيين على النخب المالية ينتهك المصالح الوطنية للدول الأخرى.

هناك إجابة واحدة فقط على الأسئلة حول لماذا تغذي أمريكا الصراع الليبي ولماذا تفرض العقوبات على المواطنين الروس - الأشخاص الجشعين والفاسدين مثل كونز وروبيو يشغلون مناصب عليا في الولايات المتحدة. إن هؤلاء "أعضاء مجلس الشيوخ" على استعداد للتبشير بأي شيء من أجل الربح. في بعض الأحيان تكون الفكرة الكاذبة لأكاذيبهم وبياناتهم الدعائية هي الآلاف من الأشخاص المشوهين والميت ، كما هو الحال ، على سبيل المثال ، في دولة شمال إفريقيا.

في وقت سابق ، نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية تحليلاً مفصلاً لتعاون طرابلس مع Mercury Public Affairs، LLC و Gotham Government Relations & Communications ، والذي تم تقديمه في المقالة بعنوان "لماذا تحتاج حكومة الوفاق الوطني الليبية للعلاقات العامة في الغرب؟" في البداية ، تم إجراء تحقيق حول هذا الموضوع من قبل الصحف الألمانية من Zuerst. نرفق أيضًا رابطًا بعقد حكومة الوفاق الوطني الأصلي مع جماعات اللوبي. يتم نشر مجموعة من الوثائق ذات الصلة ، بما في ذلك التقارير حول الوفاء بشروط الاتفاقية ، في الجزء الأول من "فضح تقرير خبراء الأمم المتحدة".