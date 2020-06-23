ЦИК получил 70 жалоб россиян о принуждении к голосованию по поправкам

Москва, 23 июня. ЦИК РФ получил порядка 70 обращений граждан о возможном принуждении к голосованию по поправкам в конституцию и применении административного ресурса. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК счел заслуживающими внимания 52 жалобы, поскольку в них есть конкретные сведения о работодателях, допустивших нарушения. 16 поступили из Москвы, 23 — из Санкт-Петербурга. Обращения направили в компетентные органы.

Памфилова заметила, что ЦИК никогда ранее не получал такого минимума жалоб. Но каждый случай будет рассмотрен и взят под контроль, заверила она.

Она призвала россиян голосовать свободно, так, как они считают нужным.

«Никто не имеет право лишать человека тех прав, которые гарантированы конституцией, права на свободное волеизъявление», — добавила она.

Напомним, что изменения основного закона страны вступят в силу только после всенародного голосования и в том случае, если их поддержит большинство граждан. Голосование по поправкам в Конституцию РФ собирались провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Ранее сенатор Франц Клинцевич согласился с запретом на иностранное гражданство и наличие недвижимости за рубежом для чиновников. Такое ужесточение требований к ним предполагает одна из поправок.