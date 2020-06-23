Москва, 23 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что эпидемия коронавируса захлестнула южное полушарие.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает сообщать о рекордной численности выявленных случаев коронавируса, однако эти данные относятся к южному полушарию, куда перекинулась эпидемия.

«Нынешние данные ВОЗ относятся к южному полушарию. Цифры удвоятся за счет южного полушария», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 9,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 472 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 599 тысяч случаев, 8,3 тысячи человек скончались. 356 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выразили уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.