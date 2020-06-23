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Набиуллина оценила потери экономики РФ от пандемии

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Набиуллина оценила потери экономики РФ от пандемии

Москва, 23 июня. Потери экономики России от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других государствах. Об этом рассказала руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Во время выступления в Государственной думе она уточнила, что ВВП страны в 2020 году неизбежно упадет. Это произойдет и в других странах мира.

«Наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007–2009 годов», — подчеркнула она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что цены на популярные туристические направления в России останутся на уровне прошлого года. Барзыкин отметил, что по оценкам РСТ, около 30% россиян в этом году отправятся на российские курорты. Некоторые из них будут отдыхать по замененным турам, которые были отложены из-за пандемии COVID-19. 

Барзыкин напомнил, что заграничные поездки будут доступны только к концу осени, но и тогда выбор будет ограничен. Сейчас о своем желании принять российских туристов заявили только Турция и Средиземноморье. Зимой, по его прогнозу, откроются горнолыжные курорты в европейских странах. 

Ранее в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все наиболее популярные туристические направления в России откроются для россиян из других регионов к началу июля, передавал RT.

Президент РСТ Андрей Игнатьев ранее отметил, что россияне смогут отправиться в заграничные страны уже в июле. По его словам, изначально международные перевозки затронут лишь ограниченный список стран, но благодаря им возобновятся туристические поездки за границу. 

Набиуллина оценила потери экономики РФ от пандемии

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