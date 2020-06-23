Гаага расследует вбросы ПНС о причастности ЛНА к захоронениям в Тархуне

Гаага, 23 июня. Международный уголовный суд в Гааге ставит в приоритет разбирательство преступлений в Тархуне, Ливия. Мировое сообщество обязано расследовать тархунскую трагедию. Однако, памятуя о чудовищном сирийском подлоге 2018 года в Думе, имеются сомнения в непредвзятости ООН.

В минувший понедельник, 22 июня, как передает издание Анадолу, прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда выразила глубокую озабоченность сообщениями о массовых захоронениях, обнаруженных в городе Тархуна, в 80 километрах южнее столицы Ливии.

«Мы получили достоверную информацию о том, что в 11 массовых захоронениях содержатся останки мужчин, женщин и детей, которые могут служить доказательством военных преступлений и преступлений против человечности», — заявила прокурор в специальном сообщении в Гааге.

Напомним, что в период с 6 по 7 июня на южной окраине Триполи в городе Тархуна были обнаружены многочисленные братские захоронения. Масштабы трагедии отмечают как наблюдатели, так и пользователи соцсетей. Ответственным в преступлениях поспешили обвинить Ливийскую национальную армию и намеренно связали с трагедией конкретных людей, включая Халифу Хафтара. Однако, как показывают свидетельства, захоронения относятся к 2015 году, когда ЛНА в Тархуне не было.

Протурецкие СМИ и аффилированные аккаунты социальных сетей всячески старались доказать причастность ЛНА к событиям в Тархуне, но это не так. Глава пресс-службы ливийского правительства в Тобруке, Ахмад Мисмари, неоднократно призывал международные инстанции к всестороннему расследованию, в том числе обращался к ООН.

Как выяснилось, скорее всего, за массовыми захоронениями в окрестностях Триполи стояли боевики из числа триполитанских банд. Примерно в марте 2015 года в окрестностях Тархуны произошла резня, которую устроили террористические группировки.

Национальная комиссия по правам человека считает, что за убийствами стояли боевики коалиции группировок, участвовавших в операции «Рассвет Ливии» — Фаджр-Либия. Отмечается, что у истоков этой террористической операции стоял Фатхи Башага — нынешний министр МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС). И именно его подчиненные первыми обнаружили захоронения и начали проводить перед объективами видеокамер раскопки жертв в районе Тархуны, потому что Башага знал, где находятся могилы.

На этот факт следует обратить внимание Международному уголовному суду.

Прокурор Фату Бенсуда также отметила, что суд в Гааге надеется на сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН) и всеми соответствующими партнерами, которые работают над расследованием новых доказательств ужасных преступлений в Тархуне.

Нельзя не согласиться с решением Международного уголовного суда о начатом расследовании и о сотрудничестве с компетентными международными организациями. Истинные виновники трагедии должны быть названы и наказаны. Но история о фальсификации химической атаки на мирное население в Думе (Сирия) в 2018 году, состряпанной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), дает все основания сомневаться в объективности расследователей ООН.