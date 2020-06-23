Украина заявила, что Россия задолжала ей сотни миллионов долларов

Киев, 23 июня. Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с РФ. Это решение было принято по итогам всенародного референдума, но киевские власти не признают волеизъявление народа и продолжают считать полуостров своей территорией. С этим связаны и внезапные денежные претензии Украины.

По словам Боднара, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании ЧФ, но в Киеве считают, что оно должны быть действующими, «поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право»

Замглавы украинского МИДа подчеркнул, что Россия должна платить за размещение флота в Крыму.

«Около 100 миллионов долларов в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит», — заключил он.

Напомним, 21 июня крымский вопрос прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия «не приобретала» в 2014 году Крым, жители полуострова сами выбрали воссоединение, и это была «высшая степень проявления демократии». Теперь решение решение людей нужно уважать.