ЛАГ считает политический путь единственным решением для Ливии

Каир, 23 июня. Генсек ЛАГ Ахмад Абу Гейт осудил иностранное вмешательство в дела Ливии, подчеркнув, что решение кризиса находится только в политической плоскости. Соответствующее заявление генеральный секретарь Лиги арабских государств сделал в ходе экстренного заседания организации по ливийской проблематике.

«Наша цель — прекратить боевые действия, снизить эскалацию, достичь немедленного прекращения огня на всех фронтах, в том числе в районе Сирта», — отметил он.

Абу Гейт уверен, что североафриканскую страну нельзя разделять на регионы влияния, не следует дробить и социальную структуру. Вместо этого все области должны быть равно представлены в государственных органах. Следует сохранить независимость Ливии и ее территориальную целостность.

ЛАГ не принимает военного решения кризиса — урегулировать ситуацию во всех аспектах можно только политическим путем. Других вариантов, по словам генсека, просто нет.

Иностранное вмешательство препятствует достижению мира и заслуживает осуждения. Никакие договоренности о перемирии не будут иметь успеха, пока в стране присутствуют наемники, иностранные террористы и вооруженные группировки.

Напомним, ранее Египет призвал ЛАГ провести экстренное заседание по Ливии, чтобы определить дальнейшие шаги по разрешению кризиса. Эта просьба была удовлетворена. Однако режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавший Триполи и Мисурату, отказался от переговоров. Совещание перенесли с 22 на 23 июня по техническим причинам, чтобы все делегации могли принять участие в переговорном процессе.