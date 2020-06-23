Глава МИД Сирии назвал цель новых санкций против Дамаска

Дамаск, 23 июня. Правительство Сирии приветствует установление перемирия на территории Ливии и выражает при этом свою поддержку Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Сирии Валид аль-Муаллем.

Прокомментировал он и новые санкции США, введенные против членов сирийского правительства. Он обвинил Штаты во лжи, подчеркнув, что истинная цель введения новых санкций – это возрождение террористической угрозы в стране на уровне 2011 года. Заявления главы Госдепа Майка Помпео и спецпосланника по Сирии Джеймса Джеффри о том, что новые санкции якобы направлены на благо сирийского народа тоже являются ложью, подчеркнул он. Муаллем также обратил внимание, что хотя в Вашингтоне утверждали, что санкции не коснутся поставок товаров первой необходимости и медикаментов, на деле никаких исключений сделано не было.

Вице-премьер Сирии напомнил также о том, что американцы оккупировали нефтеносные поля на востоке САР, предположительно поставляли оружие террористам запрещенной в России группировки ИГ1 в Ираке и Сирии, а также поддерживают Турцию и запрещенную в РФ группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»1, которые также посягнули на суверенитет Сирии. После всего этого, как подчеркнул он, США не могут претендовать на действия в интересах сирийского народа.

Коснулся министр и вопроса палестино-израильского конфликта. Он подтвердил непоколебимость позиции Дамаска по этому вопросу и выразил протест против дальнейшей оккупации Западного берега реки Иордан израильтянами.

В заключение он заявил о поддержке братского народа Египта, а также действий официального Каира, направленных на обеспечение национальной безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.