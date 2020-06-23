Организаторы движения против поправок платили блогерам за поддержку

Москва, 23 июня. Организаторы общественной кампании «НЕТ!» поправкам к конституции предлагали блогерам и журналистам размещать публикации с протестной повесткой за деньги.

Telegram-канал «PRO выборы» опубликовал скриншот переписки, в которой представители движения «НЕТ!» предлагали на платной основе разместить нативную рекламу с агитацией против поправок, но без пометок о коммерческой основе размещения.

Кроме того, в рамках кампании была создана петиция на сайте Change.org, не имеющего в России юридической силы. Подписи в поддержку петиции также собирались на договорной основе. Представители движения опровергли заказные посты, заявив о попытках их дискредитировать.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин назвал кампанию «НЕТ!» ширмой для агитации.

«Они (члены кампании «НЕТ!» — прим. ред.) голосуют против поправок, но при этом вот так пытаются выйти в медиа-пространство, покупая рекламу и продвижение собственного «бренда». Мне кажется, что это просто ширма для антироссийской агитации. В этом плане, по сути, они представляют западные интересы», — заявила Самонкин в комментарии «Политике сегодня».

Эксперт считает, что норму ответственности против фейков необходимо применять и против таких структур, как кампания «НЕТ!», которые агитируют россиян против конституционных изменений.

«Только так можно попытаться остановить информационную войну и бесконечное вырывание слов из контекста в отношении поправок», — добавил Самонкин.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.