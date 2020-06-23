Онищенко раскритиковал перенос из-за коронавируса матча «Краснодар» — «Динамо»

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на резонансные отмены матчей российского чемпионата по футболу в связи с наличием у игроков положительных тестов на коронавирус и раскритиковал перенос матча «Краснодар» — «Динамо». По мнению Онищенко, попытка сорвать только-только возобновившейся чемпионат из-за избыточных мер предосторожности ни к чему хорошему не приведет.

«При том уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией, который у нас сейчас есть, мы видим избыточные непрофессиональные требования, которые предъявляются командам, и ни к чему хорошему это не приводит, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Допустим, у спортсмена был один положительный тест, а потом целая серия отрицательных, тем не менее, его снимают с соревнований, а матчи национального чемпионата откладываются. В частности, такая история произошла с матчем с участием московского «Динамо».

По мнению Онищенко, такая политика неоправданно жесткая и не соответствует моменту.

«Это безграмотно, и так не нужно делать, — критикует решение о переносе матча собеседник ФАН. — Если речь идет о молодых ребятах, у которых был один положительный тест, а потом все время отрицательные, их нет необходимости выдерживать в карантине. Футболисты со зрителями все равно не будут контактировать. Если у игроков нет никаких клинических проявлений заболевания, считаю абсолютно безграмотным отменять или надолго переносить эти матчи. Хватит, мы уже экономику сорвали, а теперь еще и национальный чемпионат сорвем! Это в корне неверно!»

Онищенко призвал к большей гибкости и разумности в вопросе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

«Мне кажется, здесь нужно занимать более умную и гибкую позицию. Да, конечно, футболист [с одним положительным и несколькими отрицательными тестами] вряд ли будет играть в маске, но, если он обработает интерфероном дыхательные пути или просанирует их с помощью других антиретровирусных препаратов, никакой угрозы ни для кого он не представляет», — говорит Онищенко.

По его мнению, мы и так слишком медлим в темпах выхода из режима самоизоляции.

«Я буду принимать участие в совещании, посвященном открытию различных предприятий в Москве и Московской области. Считаю, что разрешения на открытие того, что уже давно должно работать, выдают излишне медленно. Так нельзя, нам необходимо занимать в этих вопросах более гибкую позицию», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо ФК Динамо Москва @FCDM_official и врачам за оперативную и профессиональную помощь pic.twitter.com/sBsZ3fNtQr — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) June 23, 2020

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе, у которого был выявлен положительный тест на коронавирус, находится в больнице. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Шарль третий день в госпитале, у него все хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал представитель футболиста в своем Twitter.

Ранее ФК «Динамо» сообщил, что у троих игроков клуба выявлен положительный тест на COVID-19. В связи с этим, с согласия ФК «Краснодар», матч 23-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо», который должен был состояться 21 июня, перенесли на 19 июля.

За согласие на перенос матча вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал поведение руководства «Краснодара» проявлением фейр-плей (fair play — честная игра).

«От лица всей̆ команды — спасибо «Краснодару» и лично [президенту и владельцу ФК «Краснодар»] Сергею Галицкому. Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. <...> Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодежке, которая до этого не тренировалась ни дня. Это фэйр-плей, и это круто», — написал Шунин в Instagram.

Ранее в аналогичной ситуации ФК «Сочи» отказался пойти навстречу «Ростову», и Валерий Карпин вынужден был выставить на игру подростков из молодежного состава (самому старшему игроку было 19 лет). В итоге ростовские ребята проиграли со счетом 1:10, но, благодаря проявленному бойцовскому характеру, заслужили славу настоящих героев.