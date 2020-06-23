Москва, 23 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников признался, что забыл об эпидемии коронавируса за время отпуска. По словам Мясникова, он провел несколько дней отпуска в тайге, в ходе которых совершенно забыл об эпидемии коронавируса.

«Когда мы вышли из тайги с большими трудами и остановились у магазинчика, я увидел продавщицу в маске. В первые минуты я не мог понять, почему продавщица в маске. Потом мне стало понятно, что за пять дней у меня вылетела из головы вся эта трехмесячная история с коронавирусом», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 9,1 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 472 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 599 тысяч случаев, 8,3 тысячи человек умерли. 356 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.