Врач-психиатр оценил шансы на возвращение к нормальной жизни нижегородской отшельницы

Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал, как можно помочь 42-летней жительнице нижегородской деревни, 26 лет не выходившей из дома. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Жизнь взаперти

Местный телеканал «Кстати» показал сюжет о семье из деревни в Вачском районе. Его героиней стала 42-летняя Надежда Бушуева, которая за 26 лет превратилась в отшельницу. Мать ее так сильно опекала, что не выпускала даже из дома, оберегая от различных опасностей. Бушуева не имеет паспорта, а из документов только свидетельство о рождении. Женщина не училась в университете, ее образование ограничилось 8 классами сельской школы. Живет Бушуева в крайне запущенном доме с большим количеством кошек. Недавно мать героини пришлось увезти на скорой, а дочь осталась одна в окружении внешнего мира.

Глава администрация Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов считает, то женщине придется приспосабливаться к жизни. Он напомнил, что еще в 2006 году женщина прошла обследование, в результате которого ее признали вменяемой и отправили домой.

«Она говорит, что мать ее никуда не пускала, а с годами она и перестала рваться от нее… Может, она сейчас потихоньку адаптируется к жизни, но она боится людей. На какое-то время ее бы надо поместить в реабилитационный центр, чтобы врачи ее понаблюдали и адаптировали к жизни. С ней надо работать психологам. Соцзащита этим должна заниматься», — отметил Товарнов.

К сожалению, такие случаи нередко происходят России. Похожая история случилась с семьей Азизовых из небольшого города Усть-Катав в Челябинской области. Трое детей в течение 11 лет фактически находились в плену у собственной матери. Они не ходили в школу, не имели документов, гулять могли только на участке собственного дома. Старшая из дочерей организовала побег. В конце концов мать покончила жизнь самоубийством.

Не менее известен случай с так называемым уральским «маугли», где мать пять лет не выпускала сына из дома. 16‐летний Геннадий не посещал школу и вовсе не общался со сверстниками. Его мать Ольга Левина уверяла, что сына взаперти не держит. По ее словам, у ребенка были друзья, и дома он занимается физкультурой. Причину его отсутствия в школе мама объяснила очень просто: мальчик просто не может высидеть урок из-за сколиоза. Поэтому Геннадий учился дистанционно.

После того, как ребенок не прибыл на аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года, мать привлекли по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних.

Мнение психиатра

Главный врач МЦ «Корсаков» Алексей Казанцев оценил случай с Надеждой Бушуевой. По его словам, возвращение к нормальной жизни зависит от ее собственного желания. Согласно нормам психиатрии, существует интроверты — замкнутые люди, которые погружаются в себя и экстраверты — общительные личности, предпочитающие находиться в социуме. Женщина явно относится к первому типу людей.

«На самом деле она не видит необходимости в социуме и ей нравится такой образ жизни. За 26 лет очень многое поменялось, в том числе политический строй. Ее затворничество, наверное, начиналось еще при Советском Союзе, а сейчас уже совсем другое время. Она социально неадаптированная. 42 года — это вообще-то половина жизни прошла. Для нее в этом возрасте менять жизнь очень сложно, поскольку нужна мотивация. Женщине нужно показать что-то такое, что ее бы заинтересовало. В любом случае, ей будет очень сложно», — рассказал Казанцев в интервью ФАН.

Чтобы поставить полноценный диагноз Надежде Бушуевой, нужно, как минимум, с ней пообщаться, собрать анамнез об ее жизни и узнать, почему ей нравится так жить, говорит собеседник ФАН. С пациенткой придется провести довольно длительную работу по реабилитации и ресоцилиазации — восстановлению в обществе. При этом психиатр заметил, что можно провести аналогию этого случая с людьми, которые были в местах лишения свободы с большими сроками и все равно вернулись обратно.