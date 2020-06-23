Патриарх Кирилл готовится к визиту в закрытый из-за коронавируса Валаамский монастырь

Валаам, 23 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл готовится принять участие в празднике святых преподобных Сергия и Германа Валаамских. Это традиционный визит патриарха. По информации Федерального агентства новостей, он планирует прибыть на остров Валаам и возглавить торжественные мероприятия. В данный момент монастырь и сам остров закрыты для посещения туристов. В ближайшее время туда не пустят посторонних из-за опасности занесения коронавирусной инфекции.

По данным знакомых с ситуацией собеседников ФАН, открытие Валаама для туристов и паломников может произойти не ранее середины июля. Решение по этому поводу остается за патриархом. Не исключается, что в летний сезон 2020 года остров может остаться закрытым для путешественников. В любом случае это зависит только от складывающейся в стране эпидемиологической обстановки.

Больше трех месяцев Валаам закрыт для посетителей после того, как из-за пандемии COVID-19 священнослужителям пришлось попросить всех посторонних покинуть остров. В монастыре остались только служители обители, рабочие и сами монахи.