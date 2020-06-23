ВЦИОМ спрогнозировал, сколько россиян проголосуют в пользу поправок в конституцию

Москва, 23 июня. Абсолютное большинство россиян знает о дате проведения голосования по поправкам в конституцию (84% опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, из них три четверти назвали точную дату — 1 июля (75%). А 73% респондентов знают о том, что принять участие в голосовании можно и заранее. Такой вариант выражения гражданской позиции предпочли 24% опрошенных.

«Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много людей», — подчеркнули во ВЦИОМ.

Социологи уточнили, что половина опрошенных россиян (54%) твердо уверена в том, что будет голосовать. При этом 74% респондентов считают достаточными меры санитарной безопасности на избирательных участках.

Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что в пользу внесения поправок в конституцию проголосуют 67-71% россиян.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. В некоторых российских городах доступен электронный вариант.

О важности изменений основного закона страны уже высказались многие общественные и политические деятели. По их мнению, обновленная конституция защитит суверенитет и территориальную целостность России, русский язык и соотечественников за рубежом. Поправки направлены также на защиту традиционных и семейных ценностей, российской идентичности и духовности, пенсионеров и труда.