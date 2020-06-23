Индия на фоне обострения отношений с КНР хочет ускорить поставки российских С-400

Нью-Дели, 23 июня. Индия на фоне обострения отношений с Китаем намерена попросить Россию ускорить поставки ЗРК С-400.



По данным Bloomberg, в связи с этим министр обороны Индии Раджнатх Сингх 22 июня прибыл в Москву. В столице РФ он собирается провести переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. На повестке — ситуация в Лодакхе.

Источники индийской газеты The Economic Times также сообщают о намерении Сингха «надавить» на Россию, чтобы ускорить поставки С-400. По словам собеседников издания, поставки ЗРК в Индию ранее были объединены с поставками в другие страны, и во время встречи с Шойгу Сингх хочет поднят вопрос о разделении поставок, чтобы ЗРК скорее прибыли в Индию.

Напомним, договор на общую сумму в 5 млрд долларов о поставках российских ЗРК С-400 индийской стороне Москва и Нью-Дели заключили в 2018 году. По словам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, первая партия комплексов C-400 будет передана Индии до конца 2021 года.

Отметим, что помимо С-400 Индия собирается приобрести у России 33 новых истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ.

Обстановка в Ладакхе резко обострилась в начале мая после столкновений между китайскими и индийскими военными. В середине июня они продолжились уже в районе реки Галван. 22 июня стороны провели переговоры в населенном пункте Молдо на территории Китая. По данным The Times of India, Нью-Дели требует вывода китайских войск с территории Индии в районе Пангонг-Цо, а также прекращении наращивания контингента в долине Галван.