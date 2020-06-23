В Совфеде РФ прокомментировали информацию об индексации пенсии

Москва, 23 июня. Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал информацию о возможном увеличении пенсии по старости до 17,5 тыс. рублей в следующем году. Он пояснил, что индексация пенсий утверждена до 2024 года.

По словам парламентария, это решение было принято, когда обсуждался вопрос о повышении пенсионного возраста. При разработке бюджетной политики с 2021 по 2023 годы включаются предварительные цифры индексации пенсий.

Рязанский добавил, что индексация должна затронуть и другие пособия. Он напомнил, что в поправках к конституции вопрос индексации четко прописан. Именно это говорит о приоритетах РФ как о социально ориентированном государстве, подчеркнул сенатор.

По данным ПФР, средний размер пенсии к 2023 году может вырасти до 19,2 тыс. рублей, передает телеканал «360».

Напомним, что с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. По мнению сенатора Владимира Джабарова, поправки позволят сохранить историческую правду и закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза.

Поправки также касаются поддержки материнства, укрепления семейных традиций и помощи государства социально незащищенным гражданам.